Planeamiento surrealista

Si retrocedemos un año, ¿alguien habría podido prever que una mujer sería asesinada por sicarios por tener información respecto a una red de prostitución en el Congreso? ¿Que, luego de ello, el presidente del Congreso se fuera a China como si no hubiera pasado nada? ¿Que el presidente anterior del Congreso criticara al actual por ese viaje, para que se supiera luego que había sido visitado por una de las mujeres que podría ser parte de esta red de prostitución? ¿Que sería un congresista de Podemos Perú el que exigiría más explicaciones e investigación?

¿Puede alguien no darse cuenta de que operarse la nariz y pasar desapercibido son dos objetivos incompatibles entre sí? ¿Puede una abogada en un alto cargo no saber que aceptar un préstamo es suficiente para que sea delito y declarar algo que finalmente la incrimina? ¿Puede creer que es posible que no trascienda cuál fue la naturaleza de la operación en la cual participan una serie de personas? ¿Que se pueda concretar esa operación sin que haya recibo por el cobro de honorarios del médico tratante?

Estamos en un escenario casi surreal, donde la lógica sobre qué piensan y hacen los actores políticos requiere incorporar niveles muy inusuales de desfachatez, incapacidad previsora, dominio del impulso y mal uso o abuso del poder. Eso hace que la identificación de escenarios posibles sea necesario pensar no solo lo racional, sino lo impulsivo y descarado.

Una de las mayores preguntas del año es si, luego de convocadas las elecciones en abril, el Congreso seguirá sosteniendo a la presidenta hasta julio 2026. Es evidente que todo soporte va a ser cobrado por los distintos grupos mediante medidas de todo tipo que los beneficien. El mercado persa (con las disculpas del caso) ya es la regla y lo va a ser más. La pregunta de fondo es si, a pesar de ser una presidenta dispuesta a ceder ante todo requerimiento del Congreso para sobrevivir, en algún momento el costo político de sostenerla va a ser excesivo, y si en ese momento se podrá lograr 87 votos que apuesten por la vacancia.

Esos 87 parlamentarios no solo deben percibir que el costo político de sostenerla es excesivo para sus aspiraciones electorales futuras, sino que también deben consensuar sobre quién asumiría el cargo en reemplazo del presidente del Congreso actual. Esa persona no podría candidatear en 2026, pero un año de un gobierno que sea mejor que este no es difícil de lograr, y podría ser tentador para incluso alguno de los que tienen aspiraciones presidenciales. Sagasti terminó su periodo con aprobación de 58% según Ipsos. La búsqueda de la inhabilitación de él y varios ministros de distintos periodos se explica por sacarlos del juego, punto.

¿Qué goma especial se requiere para juntar tantos fragmentos y lograr los 87 votos? No es imposible, ya lo demostró la extensión de plazo del Reinfo, que vaya que juntó perro, pericote y gato, sin participación de san Martín. Si bien los niveles de desaprobación del Ejecutivo y Congreso son de escándalo, reina un cierto equilibrio basado en la desesperanza y la desconexión de la opinión pública con la política. ¿Qué podría encender la mecha?

A medida que el año avance y se acerquen las elecciones, no solo las prioridades de los partidos cambian, sino que es más difícil para el Gobierno asegurarle tranquilidad a quienes hoy saben detalles de las distintas acusaciones que personas clave del Gobierno enfrentan (Rolex, ‘cofre’, Qali Warma, rinoplastia, etcétera). Que la trabajadora de Frigoinca diga que cree que a su exjefe lo han matado es algo que puede asustar a otros, sea o no cierta esa creencia. Que sea evidente que el Congreso busca tapar un asesinato con sicarios debe generar más temor. ¿Habrá algún tema que al conocerse incline la balanza?

El Gobierno se va a deteriorar, aun si la economía mejora. Cuando se pierde la legitimidad, solo un cambio muy drástico de timón puede recuperarla y no hay madera para ello.