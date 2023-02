El Ministerio de Salud confirmó el fin de la quinta ola de COVID-19 en el Perú. Una buena noticia para los peruanos, que sufrieron tanto con la expansión de esa plaga desde que llegó a nuestro país cobrando hasta el día de hoy más de 220 mil vidas.

Para los especialistas, la quinta ola comenzó oficialmente en el último trimestre epidemiológico del 2022 y se prolongó hasta la sexta semana de este año, con una letalidad significativamente baja, de 0.61 defunciones por cada 100 casos confirmados, en comparación con períodos anteriores.

En palabras del director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, César Munayco: “La tendencia de casos confirmados, defunciones y hospitalizaciones por el COVID-19 se ha mantenido por debajo del periodo entre olas por más de cuatro semanas, cumpliendo los criterios de término de una ola”.

Sin embargo, eso no quiere decir que la pesadilla del coronavirus ha sido desterrada para siempre. No debemos olvidar las mutaciones en las cepas del patógeno, que no cesan de producirse. Y lo que nos defiende son las inmunizaciones. Como bien apunta el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Raúl Urquizo, si bien estamos en un periodo de tranquilidad, no debemos descuidarnos. Es necesario y fundamental seguir vacunándose.

En ello hay una responsabilidad compartida por el Estado y la ciudadanía. Por un lado, las campañas de difusión informativa son imprescindibles, seguir insistiendo con la necesidad de inocularse las dosis correspondientes cuando le toque a cada persona. Y los ciudadanos, a su vez, deben tener en cuenta que se trata del único modo de asegurar la vida propia y la de los suyos, sobre todo si se vive en zonas populosas, densamente pobladas, que es donde patógenos de este tipo observan mayor letalidad.

De mucha utilidad sería, por ejemplo, que el Minsa difundiera más y mejor los puestos de vacunación, que al haberse reducido son más difíciles de ubicar o alcanzar por la ciudadanía.

Se ha pasado del rango de epidemia a una fase de endemia, para decirlo en términos de los especialistas, pero la amenaza, repetimos, no ha desaparecido, solo ha remitido. Si se produjese un indeseado retorno, de este u otro bicho, mejor recibirlo vacunados.