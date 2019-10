Luego de escuchar la entrevista a la excongresista Rosa Bartra un par de mañanas atrás en RPP, es difícil no identificarse con la indignación de Patricia del Río. Si no lo han hecho, escúchenla: la excongresista intentó mentirle al país con un descaro que solo puedo calificar de toledista. Bartra aseguró y reaseguró que Alan García no había sido excluido del informe de la comisión Lava Jato, leyendo la conclusión número 36 del mismo como si García estuviese mencionado, aunque claramente no lo está. Lo que leyó Bartra y lo que dice el informe no coinciden. En la conclusión que leyó, el nombre de Alan García no aparece, así que Bartra se lo inventó. En simple, nos quiso tomar el pelo fingiendo que leía un texto inexistente.

Es tan descarado todo que a Bartra no le importa mentir al aire en RPP, a pesar de la recatafila de entrevistas anteriores que todos hemos visto, en la que ella misma y sus aliados justifican la exclusión de García (y de Keiko). No solo eso: al alcance de cualquiera está el registro de la votación en el Congreso del 9 de noviembre de 2018, en la que votó para que el expresidente no fuese incluido en el informe final.

Esto es sintomático de cómo el Congreso saliente ha sido manejado, siempre bajo la consigna “miente, miente, que algo queda”. En esta oportunidad, la mentira ha sido muy fácil de desmantelar, pero como estas debe haber cientos. Fue así que convirtieron el Congreso en una cloaca y a una importante comisión investigadora en un arma para liquidar a rivales y limpiarles la cara a los amigos. Fue una gracia que nos costó a los peruanos varios millones de dólares y años perdidos.

Esta forma casi mitómana de hacer política puede ser muy útil para entender el acenso y caída de lo que fue Fuerza Popular desde 2011.