Lo único claro a estas alturas es que el próximo Congreso será fraccionado, con Ejecutivo sin mayoría. Esa combinación puede ser fatal, ya lo hemos vivido. Pero si elegimos congresistas que actúen de manera madura y conciliadora, no tendría que ser así. No se rían y no, Daniel Olivares no me ha invitado nada.

No nos queda otra que hacer todo lo posible para elegir mejores congresistas. No es fácil, pero sí factible, y hay herramientas que ayudan. Habrá que usar el voto preferencial, que debilita a los partidos, pero dado que no se logró que todos tuvieran primarias abiertas, es la herramienta que queda para votar por alguien que sí nos dé confianza. El orden es primero elegir el partido que más le convenza, y solo luego los dos candidatos al Congreso en los que confíe más, no al revés. Si elige personas de un partido que no le convence del todo, les puede regalar el sitio precisamente a los que lo hacen dudar. El menú ya lo conoce, medite y elija, pero dedíquele tiempo para ahorrarse Gravol los próximos cinco años. Los partidos que pasen la valla tendrán el incentivo de volverse el nuevo mapa político del país hacia el futuro, y si los congresistas tienen la capacidad de entenderlo, podrían pensar un poco más con visión de largo plazo.

En el Congreso habrá que consensuar todo y el Ejecutivo tendrá que formar coaliciones con algunos grupos para satisfacer necesidades urgentes. Si elegimos un mal Congreso, como la pandemia implica un retroceso de 10 años en pobreza y desigualdad, podemos terminar frente a un Ejecutivo populista enfrentado a un Congreso impopular, que busque resolver ese entrampamiento por la vía de la Asamblea Constituyente que algunos ya plantean, metiéndonos en una incertidumbre en la que ninguna inversión se concrete y sabe Dios cuánto poder se concentre. Un mal Congreso aumenta ese riesgo. Hay que hacer lo imposible para lograr uno significativamente mejor. Haga su tarea y obligue al resto a hacerlo.

Hay distintas iniciativas que dan herramientas al ciudadano para elegir un mejor Congreso, y las iré comentando en siguientes columnas. He tenido ya la grata oportunidad de interactuar con 23 candidatos jóvenes (25 a 45 años), seleccionados por Recambio (busquen RecambioPe en Facebook), después de verificar sus hojas de vida y nueve bases de información pública para descartar antecedentes, revisión de perfiles y huella digital, además de una entrevista estructurada de una hora para ver si coinciden con los valores democráticos que esta institución promueve. Este año han sido elegidos candidatos de 10 partidos y 10 regiones, de lo más diversos, pero con buena onda y ganas de sacar cosas adelante. Es parte de la renovación de la clase política que el Perú requiere, junto con la experiencia de gente más senior. Así que esta vez, querido lector, tiene chamba.