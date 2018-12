Picotazos al pie del arbolito

-¿Se imaginan la reacción de muchos medios y políticos si esa denuncia sobre plagio en la tesis fuera del fiscal Chávarry y no del fiscal Pérez?

-Como me comentaba un avispado colega, “el Perú está ahora gobernado en tándem por dos ex apristas provincianos: Salaverry y Vizcarra (de familia aprista y ex candidato regional aprista). Y uno traicionó al Apra y a Keiko. Y el otro a PPK y al Congreso que lo puso. ¡Igualitos!”.

-Espero que el nuevo alcalde Muñoz no caiga en la demagogia de llenar otra vez el Centro de Lima con esos esperpénticos murales tan feos que se cargó Castañeda y que sectores interesados llamaban “arte”. Ya LR está en una campañita con eso. Que vayan y pinten los amplios muros de la sanisidrina mansión Mohme si tanto le gustan. O su casa en ‘Eisha’, porque no podrían en su depaza de la Trump Tower de Sunny Isles (Miami), donde también vacaciona la comentarista marxista Sigrid Bazán, junto a los ‘gusanos’ de Miami. ¿No llevan nunca a Charly Castro, Ángel Páez y Mirko por allá?

-Parece que el comentarista político Dargent coquetea con el fascismo de los años 30 cuando pide en su columna que la política se haga en las calles. ¿Para algo tan primitivo estudió Ciencias Políticas?

-Como era de esperarse, todos los integrantes de la Comisión de Reforma Constitucional son de la PUCP, salvo uno. Y encima Tuesta de presidente… Tiene mucha razón Sheput en quejarse del sesgo. Solo faltó Marcial Rubio allí. Ya les he dicho mil veces: los caviares (PUCP, IDL, etc.) mandan en este ‘país’.

-Colombia le prohibió a Odebrecht hacer negocios con el Estado y le cobrará US$245 millones de multa. Aquí sin prohibición y US$187 millones… Así somos.

-En una semana, Manuel Velarde abandona la Alcaldía de San Isidro... ¡Albricias! ¡Éxtasis! Hasta me hizo extrañar a Salmón. Increíble.