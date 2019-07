Ante el desconcierto por el ‘pico y placa’ sorpresivo, prefiero reconocer que este representa un intento de hacer algo positivo en Lima. El asunto es que este sistema no ha tenido los resultados esperados donde se ha implementado, como en Santiago, CDMX, Bogotá y Medellín.

Si la medida es solo para un puñado de avenidas, el tráfico de los vehículos prohibidos se trasladará a vías alternas. Hasta donde haya escuchado, los que manejan no piensan dejar en casa su carro, pues los incentivos para no salir a manejar son insuficientes, sobre todo si no hay alternativas como un mejor transporte público.

Varios estudios demuestran que una consecuencia en el largo plazo es que los hogares de clase media y alta optarían por comprar un carro más, normalmente de segunda mano, lo que terminaría por sumar a un parque automotor más grande y contaminante. Este es un riesgo real, pero si el ‘pico y placa’ se implementa solo en algunas avenidas, es difícil que esto llegue a suceder. De nuevo, el incentivo no es suficiente porque es posible usar otras vías.

Seguro que en la MML saben que el ‘pico y placa’ no resolverá el problema mayor, pero esta ha sido, en el fondo, una decisión política en un contexto de urgencia. El asunto es que la decisión ha sido tomada a tropezones e implementada sin información, lo que ha despertado una oposición activa que hace pensar que si no hay resultados rápidos, es cuestión de semanas para que termine siendo desactivada. A lo mejor, es una ventana de oportunidad para mejorar los corredores de transporte público y con eso ganar soporte popular.

La buena noticia que trae el ‘pico y placa’ es que con claridad se está enfocando el problema en los vehículos privados y en la necesidad de desincentivar su uso. Ahora falta encontrar el incentivo correcto para que eso suceda.