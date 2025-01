Picapica post año nuevo

Un video que circuló en redes nos hizo acordar a los que coleccionamos décadas de la picapica de papel con que se llenaban las calles de Lima hace ya tiempo. Ahora, la picapica ha tomado otro cariz y lo que abunda es el sacapicapica.

Sin duda, uno de los temas que pelea el primer puesto de sacar pica es el anuncio de la Presidencia del Congreso que recién se va a restituir el estatuto del servicio parlamentario, reformar los cargos administrativos y revisar que el personal cumpla los requerimientos. ¿Tenemos que llegar al extremo de que se hable de una red de prostitución y un asesinato con 70 casquillos de bala en la pista para que recién se considere que los cargos en el Congreso tienen que cumplir requisitos? ¿Garantizar que se contrata a gente competente e idónea no es una obligación de cualquier junta directiva del Congreso, sí o sí? Que haya alguna injerencia o repartija política en los cargos técnicos ya está mal. Que en esa repartija no se cumplan requisitos mínimos y se tenga por currículum una cuenta de Onlyfans ya es un descaro sin nombre. Y encima aquí hay un asesinato: hay personas que son responsables de haber contratado a esos sicarios. El presidente del Congreso no solo ha sacado cuerpo, sino que lo va a trasladar hasta China con un séquito (¿se quitó sería más pertinente?), mientras esa pregunta gravísima no está suficientemente encausada. Duda obvia: ¿Cuándo se derogó el dichoso estatuto, con la aprobación de quiénes y por qué? ¿No se le ocurrió a nadie que podría haber un desmadre sin estatuto y que se necesitaba reglamentar algo mientras se suspendía?

Otro tema que saca mucha pica es que la presidenta alargue sin justificación alguna promulgar la ley con la que el Congreso retrocedió sobre prisiones preventivas solo para casos de flagrancia. Los ministros consultados repiten que estamos dentro del plazo de la ley y que la están estudiando los sectores. En principio, en el Ejecutivo solo deberían opinar Interior y Justicia, que no precisamente garantizan nada. El consenso sobre la necesidad de ese retroceso ha sido capaz de que el Congreso reaccione, pero la presidenta ni se inmuta. Alargarlo hasta el máximo posible en un tema que la ciudadanía considera el más urgente es casi una especie de castigo por la desaprobación (recomiendo la columna de Fernando Vivas de la semana pasada si se quiere interpretar qué explica eso de “quedamos empate y nos vamos a penales”).

Otro postor al premio de sacar mucha pica es lo ocurrido en Qali Warma, sin duda. Hay versiones de proveedores provenientes de distintas regiones que se les exigía comprar específicamente productos Don Simón, ello implica, por deducción lógica, que la orden se daba desde el gobierno central, y tendría que implicar a funcionarios con ese poder de decisión. La investigación es igual de grave que la referida al Congreso.

Un último postor al sacapicapica post año nuevo sería el desastre que significa la postergación del Reinfo, que ha demostrado no implicar ninguna, pero ninguna supervisión. ¿Cómo así es la prensa la que se dé cuenta de que hay concesiones en el océano, o que una misma persona o empresa acumula concesiones? ¿No saben buscar coordenadas, no hay Internet ni Google Maps? ¿Qué tiene un reportero que no tienen los funcionarios públicos a cargo? Ganas de averiguar la verdad sobre un problema grave, nada más. Queda claro que la responsabilidad no es solo del Congreso por prorrogarlo, sino de los gobiernos regionales y central por no hacer la más mínima labor de verificación ni intento de formalizar nada. En realidad, la responsabilidad viene desde que se decidió en la descentralización dar la competencia de supervisión de la minería artesanal y pequeña a los gobiernos regionales. En ese momento, se advirtió que era muy riesgoso y que posiblemente la minería ilegal cooptaría las instituciones regionales.

En fin, mucha competencia de sacapica, lamentablemente, para comenzar el año. Pero es lo que hay, y corresponde señalarlo, aunque sea año nuevo.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO