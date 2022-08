Emocionante la asunción de mando de Gustavo Petro como el primer presidente de izquierda que asume el poder en Colombia, más aún después de escuchar un mensaje a la Nación articulado, amplio, pero a la vez concreto, con mensajes determinantes sobre el Estado de Derecho, la igualdad y la reconciliación nacional que tanto busca Colombia, después de años de violencia estructural.

Las comparaciones son odiosas. Petro no tiene parangón con Pedro Castillo –es la triste realidad del Perú–, que balbucea en sus discursos mal leídos y que probablemente ni él mismo entiende; en comparación, los mensajes de Petro traen esperanza y reivindicación que tanto necesita América Latina. Me quedo con el mensaje que aspira para Colombia “una sociedad del conocimiento, donde todos sus integrantes tengan el máximo de la escolaridad y cultura, no es una utopía, llegó el momento de devolverle la deuda a la educación”

Otro detalle determinante –en esta envidia sana– es la calidad de profesionales que nombra de ministros para el inicio de gestión, con paridad y solvencia moral. Qué diferencia con los impresentables que nos impuso Castillo, inclusive agresores de mujeres y prontuariados.

Pero las comparaciones también están en el lado de la oposición, que en nuestro Perú deja mucho que desear porque inclusive se han dedicado a terruquear a Petro con tuits para el olvido. Mientras que en Colombia los enconados adversarios del hoy presidente, como el propio Álvaro Uribe, han saludado su triunfo en las elecciones y le han deseado éxitos en la presidencia.

No se rasguen las vestiduras viendo a María José Pizarro –hija del líder del M-19, Carlos Pizarro, asesinado por paramilitares, después de que se firmó el Acuerdo de Paz en 1990 e inclusive fue candidato presidencial– imponiéndole la banda presidencial. No es la guerrilla que asume el poder en Colombia, es la izquierda moderna y progresista que representa Petro; Castillo solo es un falso remedo. A ver si así entienden los negacionistas.