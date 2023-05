Con el premier Alberto Otárola ya instalado en Brasil y cumpliendo actividades enmarcadas en su agenda, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha encargado de mantener encendida la llama de la discordia lanzando un nuevo ataque a nuestro país.

Mientras alistaba maletas para emprender viaje a la Cumbre de presidentes de América del Sur, el declarado enemigo de nuestra democracia y de nuestra presidenta, señaló en su cuenta de Twitter que espera “un proceso de recuperación de la democracia en el Perú”, un tema que ha anunciado como parte de su agenda en esta cumbre y que intenta calentar el evento continental.

“Iré a esta cumbre de presidentes de Latinoamérica para lograr una agenda de lucha contra la crisis climática en nuestro continente a través de un eficaz y concreto proceso de integración latinoamericana”, escribió el colombiano, quien se resiste a reconocer a Dina Boluarte como presidenta constitucional y que no ha dejado de mostrar su solidaridad con su exsocio político, el golpista Pedro Castillo hoy preso en Barbadillo.

Otárola, quien llegó a Brasilia la noche del último domingo junto a la canciller Ana Cecilia Gervasi, asiste a esta Cumbre en representación de Boluarte, impedida de viajar al no contar con un vicepresidente por lo que será la única mandataria ausente en este evento.

LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES

Precisamente, ayer, durante una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, Otárola aseguró que en el gobierno de Dina Boluarte se vive un ambiente democrático. “Ella está en la búsqueda de una fórmula legal para salir del país y así impulsar personalmente la política exterior”, afirmó.

En medio de los reiterados ataques lanzados por el colombiano Petro y también por el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador tras la caída de Pedro Castillo, el pasado 7 de diciembre, el presidente del Consejo de Ministros señaló que nuestro país viene recibiendo incesantes ataques de un grupo ideológico de presidentes, en alusión al dúo Petro-AMLO.

“El país está siendo atacado por dos presidentes que, conjuntamente, con el señor Pedro Castillo son caimanes del mismo pozo”, señaló Otárola hace dos semanas al referirse a estos dos presidentes, hoy declarados personas no gratas por el Congreso de la República.

DEBERÍAN EVITARSE

Petro y Otárola deberán coincidir en algún momento en la cumbre, aunque se espera que el mandatario colombiano no se refiera a Perú en su discurso y encienda la confrontación en una cita primordial para Lula, el dueño de casa, que, precisamente, busca promover la integración entre los países del continente.

“Creo que Lula, eventualmente, va a pedirle a Petro que no genere conflictos en su cumbre y trate de evitar a Otárola. No va a querer que se origine un momento incómodo ni escándalos. Ojalá lo llegue a convencer. Si llegara a pasar lo que no esperamos, Perú va a tener que responder y habrá un encontronazo. Otárola ya ha demostrado ser menos diplomático que nuestra canciller al momento de expresarse. Tendrá mucho que ver a qué país le toque hablar primero”, señaló el internacionalista Francisco Belaunde. Para el experto, los ataques no van a cesar tras la cumbre.

DATOS

-En el marco de sus actividades oficiales en Brasil, Otárola se reunió ayer, también, con la ministra del Medio Ambiente y Cambio Climático de ese país, Marina Silva.

-La cumbre se inicia hoy en el Palacio de Itamaraty, en Brasilia, con la presencia de 11 países.