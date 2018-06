En medio de la fiebre mundialista, miles de peruanos han viajado a Rusia para ver al Perú jugar en este megaevento deportivo luego de 36 años. Es este marco en el que todo debería ser alegría y patriotismo, irremediablemente se ha trasladado también lo peor, o mejor dicho el estado natural, de nuestra sociedad machista y misógina. Y es que gracias a las redes sociales se han evidenciado diversos casos de hinchas peruanos acosando y hostigando a mujeres rusas, intentando forzarlas a tomarse fotos con ellos (como trofeo de guerra), o haciéndolas repetir fonéticamente en español frases de índole sexual. El fin de estos individuos era hacerse “los graciosos” en redes sociales para que los celebren otros energúmenos que confunden humillación con humor. Nunca será un “chiste” aceptable aquel que relativiza la necesidad de consentimiento para tener relaciones sexuales, o para llevar acabo cualquier otra acción que no realizarían de conocer las reales intenciones o circunstancias. Y tú que te haces llamar buen hombre, en vez de gastar tu tiempo comentando “pero no todos somos así”, gástalo en reprochar a tus pares por sus conductas machistas. Marca la diferencia y no llores por generalizaciones.