¿Los peruanos ahorramos para nuestra vejez?

Hay mucha crítica sobre los ahorros previsionales y su administración, y por ello muchos argumentan que no deberían ser obligatorios. Dicen que los peruanos ahorramos y que no necesitamos que nos obliguen a hacerlo para nuestra vejez. ¿Es cierto esto? Una forma de verificarlo es revisando las encuestas del adulto mayor que prepara el INEI.

Las cifras muestran que el 51% de ellos no recibe ningún tipo de pensión y los que aún trabajan no están afiliados a ningún sistema. Algunos de ellos continúan trabajando a edades avanzadas para poder cubrir sus gastos, pero el 69% restante sobrevive gracias a que recibe dinero de hijos y/o familiares.

El 6% recibe Pensión 65, para la cual no contribuyó nada. Tienen altas probabilidades de caer en situación de pobreza o depender de sus familias para sobrevivir a no ser que hayan ahorrado por su cuenta para la vejez. Un estudio de la SBS sobre ahorro para la vejez encontró que aunque el 71% de los peruanos considera muy importante hacerlo, la mitad reconoció no ahorrar para ello. Algunos aducen falta de recursos, otros simplemente priorizan el corto plazo.

¿Cómo se piensan mantener los que no ahorran para la vejez? El 36% indica que con Pensión 65 y el 46%, con transferencias de sus familiares. Incluso más de la mitad de los jóvenes ya proyecta que va a vivir en la vejez o de Pensión 65 o de sus familiares. La cultura chicha: traslado mi problema a otro. Cuando aparezcan propuestas populistas para limitar el ahorro obligatorio o flexibilizar aún más el retiro de los fondos ahorrados recuerden que los que acabarán pagando los platos rotos serán nuestros hijos y nietos.

En conclusión, los peruanos no ahorramos lo suficiente para nuestra vejez, por ello debemos rechazar propuestas que trasladarán el costo de nuestra vejez a otros.