Primero, lo primero

La última encuesta de Ipsos, publicada en el diario El Comercio, muestra que la aprobación del presidente Martín Vizcarra cierra el año con 66%, un porcentaje muy alto en comparación con otros ex mandatarios. Sin embargo, en este caso, la aprobación es al jefe de Estado, mas no al Gobierno en sí. Ello se evidencia en el mismo sondeo cuando vemos que la aceptación de la mayoría de sus ministros no pasa el umbral del 33% y un anterior sondeo de Datum arrojó que la calificación al Gobierno era de 10.3 de nota (de 0 a 20).

¿Por qué la diferencia? Como ya lo hemos indicado en este diario, Vizcarra supo sintonizar, leer lo que la ciudadanía exigía a gritos desde los últimos destapes del caso Lava Jato y, más aún, tras la difusión de los audios de la vergüenza: la lucha frontal y decidida contra la corrupción. Y el reconocimiento a esta batalla hace que, incluso, ni siquiera se note y se haga bulla porque hay dos ministros (Cultura y Trabajo) que renunciaron a sus cargos hace varios días y que hasta ahora no se designa a sus reemplazantes.

Es en esa ruta de gran apoyo a la lucha contra la corrupción, que lidera en este momento el presidente, que se hace oportuno que le haya dado ayer un espaldarazo al equipo especial de la Fiscalía que está a cargo de las investigaciones sobre las coimas y financiamientos millonarios que recibieron partidos y líderes políticos de parte de empresas brasileñas.

“Damos el pleno respaldo desde el Ejecutivo, y respetando la independencia de poderes, para que los fiscales permanezcan en sus cargos hasta concluir sus investigaciones”, indicó Vizcarra. Y lo hizo justo momentos después de que el cuestionado fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, mandara a su emisario administrativo a seguir hostigando a los integrantes de este equipo, que lidera el fiscal Rafael Vela, pidiéndoles nuevamente información sobre las carpetas que tienen a su cargo.

La corrupción es un problema transversal, que ataca a todos los campos de inversión y que actualmente –como lo dijo el miembro del directorio del BCRP, Elmer Cuba, en la CADE– se lleva S/5 mil millones de las arcas públicas por año. En este contexto, que Vizcarra salga a respaldar a los fiscales que tienen que luchar contra este flagelo y las presiones internas de su propia institución debería ser una señal de que esta batalla, que es una batalla de la sociedad, no se va a perder.