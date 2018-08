No contesto llamadas en el celular. Solo escucho los mensajes. Pero ese mensaje parecía importante. Un amigo en Washington, con influencia en los círculos de poder, me pedía que lo llamase con urgencia. No vacilé en hacerlo. Me pidió que me reuniese cuanto antes con un venezolano en Miami. No dijo de qué se trataba. Me dio el nombre del venezolano. Me dijo que era “uno de los nuestros”, no un infiltrado ni un impostor. Cítalo en un café, escúchalo y no te comprometas a nada, sugirió. Me pasó un correo. Le escribí al venezolano. Me respondió en menos de tres minutos. Acordamos reunirnos en un café que yo elegí.

No le conté a nadie, ni siquiera a mi esposa, de aquella reunión. No sabía de qué se trataba. Me reuní con el venezolano. No lo conocía, no lo había visto o no recordaba haberlo visto, no registraba su nombre en el radar de mi memoria. Lo escuché atentamente. Me contó los detalles del asalto al fuerte militar el año pasado, del cual robaron un armamento importante. Me explicó por qué quienes asaltaron el fuerte y escondieron las armas, terminaron siendo capturados y torturados. Me contó cómo estuvo involucrado en el grupo rebelde del capitán Óscar Pérez y cómo terminó distanciándose de él. Su ego le costó la vida, me dijo. Le pedí que no diera entrevistas, pero no me hizo caso, añadió. A esas alturas, yo pensaba que el venezolano no era un charlatán: era “uno de los nuestros”, o un espía al servicio de la dictadura. Pero, en cualquier caso, sabía lo que decía.

Luego me contó que unos días después, el sábado, habría un atentado contra Maduro y Cabello, en un desfile militar. No dijo Maduro: dijo “Maduro y Cabello”. Me explicó que el atentado sería con drones. No estaba seguro si sería un dron o dos. Se había elegido el sábado porque en la tarima principal no habría niños y estarían todos los capos del régimen. Los drones habían sido probados con eficacia, destruyendo de noche un par de estatuas en Caracas (una de ellas, del Che Guevara), semanas atrás, con la décima parte del explosivo que usarían en el atentado. Me dijo que la operación tendría éxito si un infiltrado, un topo del grupo rebelde, desactivaba los inhibidores de señales, dentro del anillo de seguridad del dictador. Me explicó que, si el atentado daba de baja a Maduro y Cabello, unos generales tomarían de inmediato el poder, arrestarían a los principales cabecillas de la dictadura e instalarían una junta de transición, encabezada por personas de solvencia moral.

Le pregunté por qué había querido reunirse conmigo y qué esperaba de mí. Me dijo que, si el atentado lograba el objetivo deseado, era muy importante que ciertos periodistas influyentes, ciertos líderes de opinión, no los condenasen, no los llamasen terroristas. Me pidió que hablase con mis amigos en Washington y Bogotá para que la junta de transición tuviese el respaldo de la Casa Blanca y del presidente colombiano Duque. Le dije que, si los generales tomaban el poder para dar paso a la democracia, convocando a elecciones limpias, con un poder electoral depurado, yo ciertamente los apoyaría sin reservas. En cuanto a lo otro, le dije que estaba sobreestimando mi poder, pero prometí hacer unas llamadas para “sentir la temperatura del agua”, esa fue la expresión que usé.

Antes de despedirnos, ya afuera del café, me pidió que lo esperase. Caminó a su automóvil, sacó algo cubierto en papel platinado y me lo entregó, diciendo que era un exquisito dulce venezolano. Le agradecí y nos dimos un apretón de manos. Tiene que estar loco para pensar que voy a comer esto, pensé. Por eso, tan pronto como llegué a casa, me deshice del regalo sin probarlo siquiera.

¿Era el venezolano un fanfarrón, un bocazas? ¿Matarían a Maduro y Cabello el sábado? No tenía cómo responderme esas preguntas. Decidí esperar y no contárselo a nadie. Solo llamé a mi contacto en Washington, le confirmé que había recibido a su amigo y le pregunté si los servicios de inteligencia estaban al tanto de todo. Por supuesto, me dijo, en tono socarrón. Si tú lo sabes y yo lo sé, ellos también, añadió. Luego dijo: Nosotros no vamos a entrar en Venezuela, pero sí vamos a apoyar a nuestros aliados allá para que puedan derrocar a la dictadura. Le pregunté si creía que el plan tendría éxito.

Cincuenta-cincuenta, me dijo. Luego añadió: Creo que el atentado va a funcionar, pero no tenemos control sobre lo que pueda ocurrir después. El sábado por la tarde puse la televisión pública venezolana y estaban transmitiendo el acto militar. Al notar que Cabello no se encontraba en la tarima principal, al lado de Maduro y Padrino, como se suponía que estuviese, tuve el mal pálpito de que algo se había torcido y el atentado fallaría. ¿Por qué Cabello no había asistido? ¿Sabía lo que yo también sabía? ¿Quería que eliminasen a Maduro para, aprovechando el caos, tomar el poder? ¿El topo que debía desactivar los inhibidores de señales, o alguno de los generales conspiradores, lo había puesto en alerta? ¿Cumpliría el topo su papel absolutamente decisivo en la buena marcha de la operación?

Bien pronto los rebeldes comprendieron que el topo no había actuado, pues los drones no lograban penetrar en el anillo de seguridad del dictador, y se frenaban ruidosamente en el aire, como lanchones pesados en alta mar, y retrocedían, llamando la atención. Al tratar una y otra vez de penetrar en el anillo y fracasar, los conspiradores se resignaron a estallar los drones, estando ambos lejos del objetivo. Unas horas después, seis de los rebeldes fueron capturados. A todos los torturaron con descargas eléctricas, hundimiento en pocetas de estiércol y asfixia con bolsas de amoníaco: a uno lo mataron, en medio de las torturas.

Después del fracaso del atentado, hablé con mi contacto en Washington. Estaba decepcionado. Me pidió que dijese en el programa que el atentado había sido real, y no una patraña o un montaje de Maduro, como muchos creían desde la oposición, y que pusiera énfasis en que, si bien el complot había fallado, pronto vendrían otros, ya no con drones, claro, pero a cargo de profesionales en esos asuntos, gente entrenada en el oficio de matar.

Unos días después, me pidió que me reuniese con el venezolano. Lo cité a la misma hora en el mismo café. Me explicó que el plan falló por apenas veinte segundos, quince o veinte segundos, no más, el tiempo que necesitaban para acercar los drones al dictador y sus secuaces, y que todo se echó a perder porque el topo se acobardó y no desactivó los inhibidores, razón por la cual quienes guiaban los drones desde sus teléfonos móviles perdieron el control de ellos y se resignaron a hacerlos estallar lejos del objetivo, solo para asustar a quienes habían tratado de ajusticiar por criminales. Le pregunté por qué los sicarios del régimen habían apresado al diputado Requesens. Me dijo que Requesens era inocente, lo mismo que Julio Borges. Ellos no sabían nada, me dijo. Nosotros no confiamos en ningún político venezolano, remarcó, y menos en Borges, a quien consideramos un traidor.

Antes de despedirnos, celebré que no me regalase ningún potaje típico de su país. Le pregunté cómo podía ayudarlo. Me dijo que necesitaba ayuda. Mencionó una cifra que no me pareció elevada. Habló de un refugio temporal. Explicó que había gente amiga en Colombia con la que había que reanudar los contactos. Me pidió que hablase con el presidente Duque. Esto último no será posible, le dije. Pero sí le prometí que hablaría con mi amigo en Washington para que le brindase la protección deseada.

Una vez más, los malos, los enemigos de la libertad, habían ganado. Pero solo temporalmente, me dije.