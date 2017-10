¿Hasta cuándo?

Siete de cada diez peruanas ha sido víctima de violencia física, sexual o psicológica por parte de su pareja. La violencia contra la mujer responde al control que busca ejercer un hombre sobre esta. Es una muestra de poder, de superioridad. El agresor la considera inferior y reclama su derecho de propiedad a través de la violencia, el control, la humillación o reclamando su derecho a poseerla cuando le plazca. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, siete de cada cien mujeres serán violadas durante el transcurso de su vida.

Vanessa Chapoñan sobrevivió a más de 20 cortes producidos con una tijera. El agresor era su ex pareja. Sin embargo, la Policía consideró que ello no constituía intento de feminicidio y que “solo” se trataba de un caso de violencia familiar. Hace unas semanas, la cámara de un hostal registró cómo una mujer medio desnuda corría escaleras abajo pidiendo ayuda. El agresor iba tras ella con su hijo en brazos, y jaloneándola logró meterla nuevamente al cuarto. El video donde Micaela de Osma es arrastrada por la calle y luego escaleras arriba es escalofriante. Nuevamente, el agresor es su pareja, quien ha recibido 9 meses de prisión preventiva. Sin embargo, el abogado del agresor, Mario Arribas, considera un exceso que la Fiscalía lo haya denunciado por intento de feminicidio ya que cree que las lesiones de Micaela no lo ameritan. “(El feminicidio) recién es delito. (Antes) cuando (la víctima) no llegaba a los 10 días de atención era falta, faltita”, sostuvo.

“Faltita”. ¿Qué tendríamos que esperar? ¿Una lesión mayor? ¿Que la mate?El 55% de las peruanas considera que la violencia física es el principal problema que enfrentan. Una de cada dos siente que no está segura dentro de su propia casa. Sin embargo, seguimos actuando como si la violencia contra la mujer perteneciera al ámbito privado y la justificamos sosteniendo que la mujer es responsable, sea porque lo buscó o porque lo permite. Tanto así que la presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso sostiene que los feminicidios ocurren “porque a veces la mujer sin razón da la oportunidad.

Muchas veces un agresor es absolutamente sano y la mujer lo saca de contexto con un ‘me voy’”. En 2016 hubo 95 feminicidios y 198 tentativas de feminicidio.La falta de equidad de género en el Perú se ve reflejada no solo en el alto índice de violencia contra la mujer, sino también a través de la complacencia de una sociedad que no entiende su gravedad.