Cuesta escribir esta columna, las teclas de la computadora parecen de pronto hasta duras. Es que igual que a todos, me duele la eliminación de la selección peruana al Mundial Qatar 2022. Ricardo Gareca decía en conferencia de prensa, a minutos de finalizado el encuentro: “Me sigue dando vueltas el partido en la cabeza”. Y creo que ese sentimiento es de todos los peruanos, que no podemos asimilar tan fácilmente el resultado final, con el partido perdido en los penales. Faltan horas o días para reponernos. Así es el fútbol.

Lo cierto es que los partidos se juegan y se ganan con goles y Perú no los hizo. Todo rival tiene opciones, a su estilo, con sus argumentos, pero tiene posibilidades. Australia apostó –fundamentalmente– por mantener su arco en cero durante los noventa minutos y lo logró; luego insistió en lo mismo, hasta en los tiempos suplementarios y también tuvo éxito. Hasta que llegaron los penales, falló menos y obtuvo la clasificación. Siempre señalamos que mientras el elenco nacional se demorase más en resolver el partido, con el paso de los minutos, el rival se tornaría más difícil. Los verdeamarillos crecieron y se fortalecieron de la ineficacia de los blanquirrojos.

Perú jugó un mal partido, mostró una pobre expresión de su fútbol. Flojo en lo técnico, táctico y hasta en lo físico. Solo cumplió la línea defensiva, pero mal de mediocampo hacia adelante: lento y con poca reacción; además, errático en los pases. No gustaron Tapia, Peña y menos ‘Canchita’ Gonzales (reemplazante de Yotún), todos lejos de su mejor versión. Carrillo no pudo ser el desequilibrante. ¿Cueva?, no apareció, no fue el motor, ni el diferente, y si ‘Aladino’ no frota la lámpara, la selección lo siente y mucho. Lapadula, a quien no le dejaron espacios, casi nada pudo hacer. Grahan Gordon, entrenador de Australia, estudió bien a los peruanos, con orden y mucho despliegue físico controló toda arremetida. La selección de Gareca ni siquiera tuvo un remate a puerta durante el tiempo que duró el partido y esto es también mérito de los oceánicos. Recién Flores pudo exigir al portero Ryan en el tiempo suplementario y no hubo más de Perú. Muy flojo para una selección que pretende una clasificación, muy poco para un partido definitorio. El cotejo no se pierde en los penales donde erraron Advíncula y Valera, se pierde al no conseguir ganarlo desde un principio.

Queda reponerse y seguir. ¡Vamos que se puede!





