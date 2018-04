El Perú es resurrección

La nueva cara del Ejecutivo ha dado una ligera esperanza de esa estabilidad que tanto estamos buscando. Vizcarra debe dar un gran mensaje a los opositores del Congreso con cada ministro que coloca. Hay reformas que se estancaron, como la reforma de la educación, que hoy deben continuar y reformas que nunca nacieron, como la revolución social.

Lo interesante del presidente y del nuevo presidente del Consejo de Ministros es que ambos incursionaron en política en sus propias regiones y no lo hicieron mal. El enfoque descentralista fue el gran ingrediente ausente en el gobierno anterior. Sin embargo, haber nacido en provincia no asegura que exista un enfoque rural o intercultural. Eso último es elemental para implementar con éxito políticas públicas a nivel nacional.

Un gobierno eficiente no es aquel que gasta más, sino que prioriza aquellas zonas en donde las brechas sociales se deben cerrar.

Ahora nos encontramos en etapa de calma pues viene el Mundial de Fútbol, pero en cuanto este termine, los conflictos sociales que no se supieron gestionar adecuadamente el año pasado serán un dolor de cabeza para este gobierno si es que no están preparados desde ahora. El acercamiento con los diferentes territorios es clave y aquí hay un mandato claro para el Viceministerio de Gobernanza Territorial. La articulación con todos los niveles de gobierno debe ser liderada por este espacio de la PCM, el cual debe concentrarse en construir agendas diferentes por cada realidad territorial. La OCDE ha hecho varias recomendaciones sobre este tema. No dejemos pasar más oportunidades y aprovechemos este nuevo contexto de resurrección gubernamental para seguir fortaleciendo nuestro país, en todos sus rincones.