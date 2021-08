[Opinión] Aldo Mariátegui: ¡Ciro Gálvez, ya fuiste!

Me está muy claro que el gobierno quiere llegar a setiembre para repartir masivamente ese bono de 700 soles y con eso afianzarse en el poder, pues sabe que a mucho “electarado” se le seduce así (como hizo Vizcarra). Hecho esto y con la consiguiente fuerte subida en encuestas, ya se vendrán con todo contra la oposición. Acuérdense de esto.

-El Ministerio de Cultura es un juguete clave para la caviarada, pues desde allí manejan presupuestos, puestos, becas, subvenciones, viáticos, viajes, publicaciones, auspicios, sinecuras, etc., para su argolla. Y ahora viene el nuevo ministro Ciro Gálvez a decir que va a revisar quiénes viajan a la próxima FIL y que de ahora en adelante Cultura les dará todo a “los diversos” y ya no a la caviarada. ¡Uy, ya se jodió por meterse con el bolsillo caviar! Toda la potente maquinaria caviar se le abalanzará hasta destituirle. ¡Tiene las horas contadas!

PD.: Así como patinó con Arguedas, el marketero Rolando Arellano vuelve a errar con JCM. En su última columna, Arellano insinúa ese mito de que JCM no era comunista porque fundó el Partido Socialista. Lo hizo por razones tácticas (como por allí él mismo lo cuenta en una carta): el nombre “Partido Comunista” era muy problemático. Que Arellano lea el acta y el programa del PSP o “En defensa del marxismo” del propio JCM para que constate que era un comunista marxista leninista. Cierto que tuvo discrepancias con Vitorio Codovila de la III Internacional por la (sabia) insistencia de Codovila de crear las Repúblicas Aymará y Quechua, siguiendo el modelo de repúblicas étnicas soviéticas (¡hoy ya me convencí de que en eso Codovila tenía la razón!) y algunas otras cosas más (roles del campesinado, la pequeña burguesía y las etnias). Y el frente antiimperialista Apra del que participó JCM no era el posterior PAP de Haya. Que Arellano siga escribiendo de marketing, que lo político no es lo suyo.

