Las malas intenciones de este gobierno de cambiar el sistema democrático por uno socialista, requiere que sus operadores políticos resuelvan el problema del “poder” y sus tres etapas: La toma o captura del poder (por medio de la guerra popular, la lucha política o el voto ciudadano); la implementación del poder (copamiento del Estado y encuadramiento de la población) y la consolidación del poder (la dictadura para evitar que el proceso tenga desviaciones sociales o políticas).

La implementación del poder no solo es el nombramiento de autoridades en el Estado, aunque no tengan los pergaminos para hacerlo, también lo es el “encuadramiento” de la población que significa separar a la “masa” del “viejo Estado” y prepararlos para “el nuevo Estado”. Esto les permitiría tener el apoyo incondicional de estos sectores vía populismo a discreción (bonos) con lanzamiento de promesas de interés social, para lograr, al fin y al cabo, convertirlos en el “muro de contención” ante los opositores de su inocultable proyecto político socialista que la mayoría de peruanos no hemos elegido.

El fin de semana último, en una danza de mentiras, medias verdades e ignorancia, emergieron las sandeces de siempre de boca de Pedro Castillo con motivo del lanzamiento la “segunda reforma agraria”. El ofrecimiento a los cocaleros para la industrialización de la hoja de coca (a sabiendas que el 99% de la coca termina en manos de los narcotraficantes) y la construcción de un aeropuerto en Pichari, abonan en la convicción de que vamos hacia la construcción de un narcoestado, sobre todo si tomamos en cuenta el anuncio en campaña hecho por Guillermo Bermejo y Guido Bellido del despido de la DEA del Perú. Este es solo el inicio, luego, con autoridades corruptas el narcoestado emergerá casi por inercia.

Estamos seguros que este “paso” para “encuadrar” a los campesinos cocaleros con el poder del Estado (en transición política) está relacionado con la “deuda” que tienen con los terroristas Quispe Palomino, del VRAEM, dueños de ese otro “Sendero Luminoso” que visitaba asiduamente Bermejo, y que permitirán relajar (o eliminar) la lucha contra el narcotráfico, ampliar y fortalecer sus espacios de dominio terrorista, en un momento en que las fuerzas del orden ahogan a sus huestes en las alturas del VRAEM. Este solo es el comienzo. Pedro Yaranga y Fernando Rospigliosi, prestigiosos analistas de narcoterrorismo en el Perú, ya nos lo han advertido.

Corresponde combatir esos sueños de opio y despercudirnos de las cenizas de Abimael Guzmán, levantando voz y acción ciudadana para cambiar el futuro incierto que se esconde bajo el sombrero. Estamos notificados.

