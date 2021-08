La política afecta la salud mental de la gente. Siempre recomendamos no ver tantas noticias porque resultan tóxicas, y se aconseja no hablar mucho de política con los seres queridos porque acaba en pelea o en resentimientos silenciosos.

Ahora bien, uno no puede tampoco mantenerse al margen de su sociedad. El país necesita de nuestro aporte y participación. Es como las personas que te dicen: “No participes de la vida pública o política porque vas a salir enfermo”. Y es verdad. Pero también es verdad que si no participas, y no contribuyes, le dejas la plaza libre a los que quieren servirse y no servir.

Tener gobernantes que no quieren tender puentes, concertar, y respetar los principios democráticos, le hace mucho daño a la población. A toda. Así como el carácter autoritario de un padre en una familia daña a los hijos y a las mujeres, generando temor y sumisión, igual sucede con los gobernantes autoritarios: Generan desunión, conflicto y peleas entre hermanos.

Lo último que necesita un país sumido en una multicrisis –pandemia, duelos, crisis económica, crisis de salud mental, desempleo– son líderes que generen desconfianza, incertidumbre, que ahuyenten la inversión, el empleo y la reconciliación. Las cosas no se van a arreglar regalando bonos porque igual el alza de los precios está ahí, y lo vemos en el día a día.

El Perú somos todos. “El pueblo” somos todos los peruanos. Los gobernantes que se creen dueños de un país quizá no han entendido que están ahí para trabajar. Los verdaderos líderes escuchan a todas las partes, así como un buen padre escucha a todos sus hijos, y no solo a los que les dicen lo que quieren escuchar.

7 de cada 10 peruanos sufre de algunos, o muchos, síntomas de depresión o ansiedad. Esto según el propio Ministerio de Salud. Las posturas extremistas, arrogantes o irresponsables, no ayudan, solo van a traer más enfermedad y dolor.

Señores del Gobierno, por favor entiendan que ustedes solo han obtenido el 17% de voto propio, el resto ha sido un voto antifujimorista. Ustedes no representan a la mayoría, ni siquiera a la mitad. Respeten al pueblo. Respeten a la población.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

La postergación de la reunión entre el presidente Pedro Castillo y el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, trajo consigo una incertidumbre en los mercados, que se vio reflejada en el alza del dólar. Disparándose así los precios del pollo, harina, aceite pan, bienes y servicios.