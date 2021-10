- Churchill decía de Rusia que esta era “un acertijo envuelto en un misterio, dentro de un enigma”. Algo de eso se le podría aplicar a Castillo. No sabemos si suelta sus salvajadas por cálculo, por ignorante, por demagogo, por joder, por rojo o por provocador. ¿Hay sinapsis debajo de ese sombrero? La última ha sido que “es facultad del pueblo cerrar el Congreso”. Aparte de que no venía a cuento soltar ese disparate, “el pueblo” (lo que pueda significar eso) no puede cerrar el Legislativo. Este solo es “cerrado” por el Ejecutivo de acuerdo a unas pautas constitucionales, no por ese tal “pueblo”. Ni los coleguitas que pedían el cierre del Congreso en la época de Vizcarra (y que ahora, siempre oficialistas, chillan “quiten la vacancia”) usaron ese argumento del “pueblo” tan típico de los rojos, pues los bolcheviques eran la minoría (el 24%) en la Asamblea Constituyente rusa, la que Lenin y su mafia clausuraron a la mala e impusieron su dictadura.

- ¿Saben cuánto de su presupuesto anual llevan ejecutado las regiones Puno, Cajamarca y Huancavelica con noviembre ya tan próximo? Solo cerca del 30%. O sea, por gusto tienen plata para tantas carencias porque son unos inútiles siderales. ¿Para eso quiere Francke subir impuestos, para que el dinero ajeno no se gaste o se robe o vaya a dádivas y subsidios para comprar votantes? Después los puneños, cajamarquinos y huancavelicanos aducen que “es culpa de Lima” que estén así y vuelven a votar por los rojos y populistas de siempre. No, la culpa no es de Lima. Es de USTEDES y de lo tan mal que sufragan. Sáquense ese mito envidioso y resentidos de “Lima la malvada” de las cabezas. El acciopopulista de izquierda Mesías Guevara se llena la boca, pero es un inepto administrando Cajamarca.

- ¡NO a darle un cheque tributario en blanco a estos comunistas! ¡NO a que compren votos con plata ajena!¡NO a exprimir a los de siempre!