Como se advirtió aquí pocos días atrás, el regreso del delincuente de Lula al poder en Brasil enterró las ganas de investigar el caso Odebrecht allá. Ya no valdrá penalmente lo encontrado en los dos servidores, ni se confirmarán los codinomes (palabra huachafa para no usar las más castizas alias o apodos), ni declararán más Barata (su apellido significa “cucaracha” en Brasil) y su jefe Marcelo. De eso ya se ha aprovechado el político ecuatoriano Glass, acaban de colgarse Bonnie Heredia & Clyde Humala para librarse y lo usarán definitivamente otros implicados peruanos. Esto es tan penoso como el papelón hecho por la Fiscalía y el silencio de sus aliados mediáticos (El Comercio, RPP, Mavila, Chincha, IDL y otros. ¿Dirá algo Graciela Villasis al respecto? ¡Su némesis César Romero de LR debe estar revolcándose de risa!) que han estado mudos ante este desastre que se venía desde Brasil (como también con el escandaloso caso Sardón). Ya no habrá ningún condenado vinculado a los codinomes y los servidores.

Encima los gánsteres de Odebrecht pudieron liquidar sus activos en Perú y comprometerse a pagar una indemnización ridículamente baja para el daño que hicieron y durante cómodos 15 años. Para más escarnio, el juez San Martín les ha permitido seguir operando tranquilamente en el Perú con una sentencia favorable y nos han demandado ante el CIADI por US$1,200 millones (y podrían ganar) por haber el Perú terminado unilateralmente el contrato del inútil y carísimo gasoducto sureño —otro elefante blanco, tipo la refinería de Talara— que Odebrecht construía. Es decir, estos gánsteres de Odebrecht deben reírse del Perú a mandíbula batiente cada vez que escuchan o leen el nombre de nuestro pobre país. Lo que debe ser muy a menudo cuando comen, porque “Perú” significa “pavo” en portugués. Y “pavo” se le decía también antes a los idiotas en el Perú, aunque más hemos sido las “lornas” de Odebrecht.

