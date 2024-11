Permitan las encuestas hasta el último día

-La prensa gringa se llena la boca con darle lecciones al planeta, pero ha sido muy escandaloso el trato tan desigual que le han dado a Harris frente a Trump. CNN, ABC, MSNBC y otros canales han dado vergüenza ajena de tan alineados con los demócratas. Hasta han llevado el sábado a Harris al tan visto programa cómico Saturday Night Life para empujar su candidatura. Después se quejan de la caída de credibilidad.

-Tal como en EE.UU., las encuestas en Perú no deberían tener ninguna fecha límite de tiempo para ser publicadas. Eso evitaría que se repitan situaciones como en los comicios de 2021, en que una semana antes no se vislumbró públicamente que Keiko y Castillo iban a ser lo que pasarían a la segunda vuelta y supuestamente Lescano con Porky eran los que lo hacían. Además, los más conectados se enteran siempre por Internet de los sondeos hechos hasta el último día y más bien se favorece la presentación de encuestas fake.

-A pesar de que me conmovió la actitud gallarda de Felipe VI de no huir ante la turba, no perder nunca la compostura e intentar siempre el diálogo con los damnificados, creo que algunos amigos tienen razón cuando me dicen que ese día se inició el fin de la monarquía española al habérseles perdido así el respeto. Es verdad que es inimaginable que les tirasen barro y les gritasen esos insultos a los monarcas en el Reino Unido o antes al mismo Juan Carlos I.

-La lentitud de nuestro sistema de justicia es exasperante: recién acaba de salir una sentencia en última instancia del caso de la infame red Orellana, un caso penal que se inició en el año…¡2014! ¡Diez años de proceso! Y lo más alucinante es que la Corte Suprema sí acató aquí la nueva ley de organización criminal, mientras que dos jueces de instancias inferiores la han desobedecido. ¡Solo en el Perú se puede ver tal desbarajuste!

-¡Qué gente de quinta que nos ha metido el “electarado” en el Congreso! Esta roja Kelly Portalatino contratando allí a la hija de la nana de sus hijos...

