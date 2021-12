[Opinión] Aldo Mariátegui: Nunca bebas de algunos arroyos

El coleguita Eloy Marchán me califica de “humorista involuntario” (jua, jua, jua) en Twitter por creer que le asigno la calidad de conjurado en esa trama rara que hubo desde España contra la presidenta del Congreso. No, no creo que él haya sido un conspirador.

Más bien, creo que fue el “tonto útil” de otros más vivos que le usaron y le rebotaron en ese intento izquierdista de bajarse a Alva con una tormenta en un vaso de agua. Veamos las piezas del puzzle: la peruana Laura Arroyo Gárate es una actual dirigente del partido marxista español Podemos, además de una gran amiga y colaboradora de Verónika Mendoza, esa servil aliada del gobierno a la que Arroyo sirvió durante su pasada campaña electoral. Arroyo trabajó hace años en el semanario H-13.

¿Y quién saca la falaz noticia de que Alva se había expresado mal del Perú ante diputados españoles? Eloy Marchán. ¿Dónde? En H-13. Además, Eloy vivió hace no mucho en Madrid, en donde seguramente trató a Arroyo. ¿Quién es uno de los dos diputados españoles que protagonizaron las supuestas acusaciones? Antón Gómez-Reino de… ¡Podemos! O sea, del mismo partido de Arroyo (la otra fue la diputada Villagrasa del PSOE). ¿Y quién rebotó la noticia en Canal 7 y entrevistó a Gómez Reino? El otrora humalista y hoy oficialista coleguita Enrique Chávez. ¿Y quién levantó la mayor polvareda posible con sus portadas? Mohme en la oficialista La República, junto a la izquierda local.

¿Por qué Arroyo lanza decenas de tuits sobre el tema de Alva? ¿Por obsesiva? ¿Qué buscaban los rojos? Defenestrar a Alva de la presidencia del Congreso por considerarla peligrosa para la permanencia de Castillo por la vacancia y para intentar poner a uno suyo. ¿No hay entonces un obvio circuito rojo aquí? Ya pues… dos y dos son cuatro. Eloy, sigue descansando nomás. ¡Huevea, pero que no te hueveen!

PD.: Feliz Navidad a todos (menos a rojos y caviares).

