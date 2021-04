Estando a menos de una semana es imposible no tocar el tema político. No voy a opinar a favor o en contra de un candidato, más bien voy a enumerar y describir los atributos que debe tener un buen gobernante. Nuestro voto debe ser educado y tomar en consideración las fortalezas y debilidades de los distintos candidatos y su capacidad de gobernar un país tan complejo como el Perú que está inmerso en una fuerte crisis económica, política y sanitaria. El elector debe analizar el perfil de los candidatos, lo que implica revisar sus calificaciones, sus experiencias profesionales y sus propuestas de gobierno, pero esto no es suficiente.

Un gobernante también debe tener ciertas cualidades y valores que son críticas para hacer una buena labor: honestidad, integridad, capacidad de liderazgo, convicciones fuertes y principios sólidos y definidos. Tenemos experiencias recientes de presidentes sin ideas claras y ni valores que nos terminaron pasando factura. Otra cualidad importante es la capacidad de atraer talento, que es condición necesaria, aunque no suficiente, para hacer una buena gestión de gobierno.

En cuanto a capacidades de gestión debemos elegir a una persona capaz de identificar y dirigir equipos de trabajo sólidos; con habilidades comunicativas para escuchar, dialogar y consensuar; y acostumbrado a trabajar en equipo y con capacidad de análisis. Asimismo, debe tener una visión integral del país que le permita diseñar políticas que impulsen el desarrollo económico con una agenda de promoción de la inversión privada y la competitividad, que es la única forma de lograrlo.

Percibo mucha resignación en los peruanos, que consideran que la causa está perdida, que estamos condenados a tener un presidente mediocre y un Congreso fragmentado y populista similar al actual, que en menos de un año ha pasado leyes muy nocivas, varias de ellas inconstitucionales. Pero esto no tiene que ser así si sabemos elegir a una persona que logre consensos alrededor de un plan de gobierno concordado con las principales bancadas. No necesitamos un milagro sino ser cuidadosos al elegir a nuestro presidente y congresistas.

No nos resignemos a la mediocridad y votemos por personas con ideas claras, con buena formación académica y con sólidos principios y valores. Evitemos tener que esperar cinco años para enmendar el rumbo y elijamos a gobernantes que nos permitan avanzar como país, para ello basta con revisar sus propuestas, trayectorias y sus comportamientos como profesionales y personas.