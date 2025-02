Perdieron la inmunidad, pero ahora tienen impunidad

¿De qué sirve haber eliminado la inmunidad parlamentaria en 2021 si, en la práctica, los congresistas siguen siendo intocables? El delito por el que se acusa al parlamentario José Jerí es presunta violación sexual, un delito común por el que debe ser investigado y sancionado como cualquier otro ciudadano, entonces, ¿por qué la Fiscalía no actúa con celeridad si ya no necesita permiso del Parlamento para actuar tratándose de un delito tan grave?

El congresista Jerí tiene tanta suerte que se mantiene intocable o ¿hay algo más detrás de su impunidad y fortuna? Lo que ha sucedido con su caso en la Comisión de Ética es sospechoso. Sus integrantes decidieron no investigarlo por presunta violación sexual con el pretexto de que la denuncia está en manos de la Fiscalía y respetan la reserva del proceso. Eso no es respeto, eso tiene un nombre: encubrimiento.

Es falso que la Comisión de Ética no pueda investigar a Jerí solo porque el caso está en Fiscalía. Nada impide que ambas investigaciones avancen en paralelo. Este nuevo blindaje solo reafirma que la Comisión de Ética no sirve para nada. Se gasta en personal, oficina y logística, y los resultados son vergonzosos. Además, se supone que en la Comisión de Ética todos deberían ser ejemplo de rectitud, pero, en la práctica, más de uno tiene investigaciones y procesos constitucionales.

Entre los congresistas que blindan a Jerí hay rostros conocidos por sus propios escándalos y denuncias. Elizabeth Medina, cuyo esposo está prófugo de la justicia acusado de recibir más de cien mil soles de manos del alcalde de Huánuco para insertar un proyecto en la comisión de presupuesto. Kelly Portalatino, con una denuncia constitucional. Alex Paredes experto en actuar como abogado del diablo.

Todos ellos compartieron con Jerí la Comisión de Presupuesto en 2023, cuando curiosamente el ahora protegido aumentó su patrimonio. Pasó de tener un carro a contar con un departamento dúplex, un lote de terreno, un departamento en la playa y tres vehículos. Todos los caminos conducen a Presupuesto. Todos los que protegen a Jerí pasaron por allí. ¿Es una casualidad? No parece.

Mientras tanto, que el Congreso insista en mantener la Comisión de Ética es un despropósito porque es una comisión que no cumple su tarea sancionadora. Anulando esa comisión, el pleno del Congreso puede asumir la función. Ya ocurrió con el congresista Freddy Díaz inhabilitado y preso por violación sexual.

Ahora bien, si el Congreso cierra filas para proteger a uno de los suyos, entonces, es urgente que el Ministerio Público haga su trabajo. No hay inmunidad parlamentaria, no hay excusas ni barreras. La Fiscalía debe actuar con celeridad y firmeza. Si hay pruebas que se formalice una investigación no solo contra Jerí sino contra todos los congresistas que violan las normas. No existe inmunidad, pero están usando la impunidad.

