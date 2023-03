Siendo las 10 de la mañana del 9 de marzo de 2023, se presentaron ante esta sede fiscal doña Betssy Chávez, natural de Lima, de 33 años, domiciliada en su casa, pero con ganas de domiciliar en México; y don Aníbal Torres, naturalmente de Chota, de 80 años, domiciliado y casi asilado en San Isidro, donde sus vecinos lo quieren tanto como él a ellos. Ambos fueron interrogados en el marco de la investigación que se les sigue por su nada presunta complicidad en el fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre. A continuación, la transcripción de sus declaraciones.

BETSSY CHÁVEZ

-Cuéntenos lo que pasó el día del golpe de Estado. ¿A qué hora fue a Palacio de Gobierno?

-A ver, recuerdo que estaba en mi casa atendiendo asuntos personales, cuando recibí una llamada al celular. Era el presidente.

-¿Qué le dijo?

-Me pidió que me fuera para Palacio. Y por lo último que me dijo antes de colgar, comprendí que era algo urgente.

-¿Qué le dijo?

-Que era algo urgente.

-¿Y qué pasó después?

-Justo cuando me iba a ir, me vuelven a llamar al celular.

-¿Era Pedro Castillo otra vez?

-No, no era él.

-¿Quién era entonces?

-Preferiría no responder esa pregunta.

-Usted es libre de responder o no, pero le recuerdo que, mientras más sincera sea con nosotros mejor la va a ir.

-Bueno, me llamó mi enamorado. Quería lo de siempre. Que le consiga trabajo a otro de sus familiares. La verdad es que he conocido familias numerosas, pero la de él es enorme.

-¿Usted es consciente de que podemos acusarla por tráfico de influencias?

-¿Tráfico de influencias? No, cómo se le ocurre. Si yo ponía a sus familiares en el aparato estatal, fue solo por amor. Y es que el amor que siento por él es bien grande. Felizmente que el Estado también.

-¿Qué pasó después?

-Bueno, después nos peleamos. Y es que una puede soportar algunas cosas, pero hay otras que…

-Doctora Chávez, le estamos preguntando qué pasó ese día después de la llamada.

-Ah, claro. Bueno, después de la llamada me fui volando a Palacio. Apenas entré, encontré al presidente ya con su terno azul y con la banda presidencial.

-¿Entonces ya estaban los ministros ahí?

-Cuando hablo de la banda presidencial, me refiero a la banda que se pone sobre el pecho.

-Claro, claro, prosiga.

-Bueno, les decía que ya estaba con su terno, con la banda y con un discurso en la mano. Cuando me vio, me preguntó por qué me había demorado tanto. Entonces le conté que iba a salir justo cuando me llamó mi enamorado.

-¿Y qué pasó después?

-¿Después de que me llamó mi enamorado? Nos peleamos, pero eso ya se los dije.

-Queremos saber qué más le dijo Castillo.

-Ah, ya, sí, me pidió que en mi calidad de premier, convoque a todos los ministros.

-¿Y entonces usted no sabía que iba a dar un golpe de Estado?

-No, para nada.

-¿Para usted fue una sorpresa total?

-Por supuesto. Claro, el día anterior me había dicho que estaba tentado de terminar todo de golpe, pero eso nada más.

-Última pregunta, ¿qué participación tuvo Aníbal Torres en todo esto?

-Ninguna, él de ninguna manera escribió el discurso.

ANÍBAL TORRES

-Señor Torres, cuéntenos en detalle qué paso el día del golpe de Estado.

-¿Cuál golpe de Estado? Para usted será un golpe, para mí no. Y tengo el derecho a opinar lo que quiera.

-Doctor Torres, por favor.

-Ningún por favor, muchachito insolente. Lo que hizo el presidente Castillo fue un intento de salvar la democracia. Él es un verdadero demócrata.

-¿Un demócrata que intenta cerrar el Congreso?

-Bueno, es un demócrata, no un fanático.

-Doctor Torres, por favor, limítese a responder sobre los hechos. ¿Qué pasó el día 7 de diciembre?

-¿El 7 de diciembre? Mmm, ah ya, el día del golpe.

-Exacto. Ese día.

-A ver, yo estaba despachando en la PCM.

-¿Usted seguía siendo Premier?

-No, yo era jefe de asesores, pero la verdad es que también era jefe de la premier.

-Doctor Torres, ¿usted es consciente de que lo podemos acusar de usurpación de funciones?

-O sea, uno hace una broma y ustedes se toman todo en serio.

-Continúe, por favor.

-A ver, les decía que yo estaba en la PCM en mi condición de asesor. Estaba revisando unos documentos cuando me llamaron al celular.

-¿Quién era? ¿El enamorado de Betssy Chávez?

-No, ¿por qué me habría de llamar ese señor?

-Olvídelo, prosiga. ¿Quién lo llamó?

-Fue el propio presidente. Me llamó para pedirme que vaya a Palacio y yo le dije que no podía.

-¿Y por qué no podía ir?

-Porque ya estaba en Palacio. El despacho de la PCM está dentro de Palacio. Díganme ustedes cómo podría ir a un lugar donde ya estaba.

-¿Y se lo explicó a Pedro Castillo?

-Claro que se lo expliqué.

-¿Y qué le dijo?

-Me dijo que entendía mi explicación, pero que igual vaya a Palacio.

-¿Y a qué hora habrá sido esto?

-Como a las 11 y 45.

-¿Y qué pasó después?

-Cuando lo encontré ya estaba con su terno y con la banda presidencial.

-Claro, con la banda que lleva sobre el pecho.

-Ah, sí, con esa también.

-¿Y el discurso? ¿Ya lo tenía en la mano?

-Yo no he escrito ningún discurso.

-Le estamos hablando de Castillo.

-Sí, sí, ya tenía el discurso en la mano.

-¿Y qué le dijo?

-Me llamó a un lado y me dijo que lo que iba a hacer era lo mejor para el Perú.

-¿Lo iba a despedir a usted?

-No, nada de eso.

-¿Y usted no le preguntó qué era lo que iba a hacer?

-No, cómo se le ocurre. No me gustan los spoilers.

-¿Entonces nunca le mencionó la posibilidad de dar un golpe de Estado?

-A ver, el día anterior me dijo que a veces hay golpes en la vida, pero yo pensé que estaba hablando de Vallejo.

-Pregunta final, ¿Betssy Chávez sabía que iba a haber golpe de Estado?

-Sí, pero yo nunca la delataría.

El texto es ficticio; por tanto, nada corresponde a la realidad: ni los personajes, ni las situaciones, ni los diálogos, ni quizá el autor. Sin embargo, si usted encuentra en él algún parecido con hechos reales, ¡qué le vamos a hacer!