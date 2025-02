Pequeñas F(r)icciones: Y la pesadilla etnocacerista…¿terminó?

La madrugada del 28 de enero de 2025, el líder etnocacerista Antauro Humala abrió los ojos y se incorporó de golpe, todo en un solo movimiento, hasta quedar sentado sobre la cama, sobresaltado, jadeante, como si le faltara el aire. No era para menos. Acababa de escapar de una pesadilla que se había vuelto recurrente en los últimos meses: se veía a sí mismo con las manos atrás atado a un árbol y, frente a él, un pelotón de fusilamiento conformado por los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti. A un lado, alejado de ellos un par de metros, el también exmandatario Pedro Castillo, con una seguridad y aplomo que hubiera querido tener cuando quiso cerrar el Congreso, ordenaba: ¡Preparen!, ¡Apunten! y, un instante antes del ¡Fuego! mortal, Humala se escabulle y despierta en la seguridad de su dormitorio.

—¿Pasa algo, amor? —preguntó su esposa Ina Andrade, junto a él, todavía más dormida que despierta.

—No, nada. ¿Qué va a pasar? Duérmete, nomás.

Andrade hizo un gesto de disconformidad. Pestañeó varias veces antes de pasarse la mano por los ojos. Más lúcida, todavía sin levantarse, miró de soslayo a su esposo.

—¿Otra pesadilla? —cuestionó.

—Sí, otra. Es decir, la misma.

—¿Esa donde todos los expresidentes que quieres fusilar te fusilan a ti?

—Sí, esa, pero nunca llegan a fusilarme. Siempre me despierto justo antes.

—Quieres decir que te escapas.

Humala, que había estado respondiendo sin mirarla, voltea y le muestra su rostro contrariado.

—Yo no me escapo de nada, ni de nadie.

—Yo sé, amor —responde con voz conciliadora—. Ya sabes a qué me refiero.

—Si te refieres a que al final me salvo, sí, es verdad. Me salvo.

—Es que no pueden contigo.

—No, no pueden.

De pronto, Andrade bostezó. En seguida, sin ver, manoteó en la superficie de la mesa de noche que estaba a su lado. Encontró el celular, presionó un botón y miró la pantalla.

—¡Recién son las cuatro! —exclamó.

—Por eso te digo, duérmete, nomás.

—Los dos tenemos que dormir. Mañana va a ser un día largo.

—Querrás decir hoy.

—Sí, sí, hoy.

—¿Sabes lo que me extraña más? —preguntó Antauro, de súbito, como si no hubiera escuchado a su esposa.

—¿Sobre qué?

—De la pesadilla.

—Ah, de eso. ¿Qué te extraña más?

—El rol que juega Castillo.

—¿Cómo así?

—Yo entiendo que los expresidentes que quiero fusilar me quieran matar, pero, ¿por qué Castillo es el que los dirige?

—Sí, pues —admitió Andrade—. Es raro.

—Nunca he dicho que voy a fusilar a Castillo. Al contrario, cuando me han preguntado directamente he dicho que su caso es distinto. ¿Entonces qué hace dirigiendo un pelotón de fusilamiento contra mí? No tiene sentido.

—¿Por qué no se lo preguntas?

Una sonrisa, como un pequeño estallido, surgió de repente en el rostro de Humala. Luego, miró otra vez a Andrade.

—Y después dices que el loco soy yo…

—No, pues. No digo que le preguntes de verdad. O sea, sí, pero no al verdadero Castillo, sino al que aparece en tu sueño. La próxima vez que sueñes lo mismo, le preguntas directamente. “Oye, cholo, ¿qué te pasa? Te has equivocado de pesadilla”, le dices.

Horas más tarde, tras tomar un desayuno más bien frugal, los esposos se instalaron en la habitación donde habían habilitado una especie de oficina, estudio, en buena cuenta, un pequeño centro de operaciones. Tal como lo esperaban, el celular de Humala empezó a sonar repetidas e incontables veces. No importaba si las llamadas provenían de amigos, reservistas o periodistas, todas, sin excepción, terminaban en el casillero de voz. “No voy a responder a nadie hasta que salga el fallo”, le había advertido Humala a su esposa.

De acuerdo a lo anunciado por el Poder Judicial, aquel día se daría a conocer si se ratificaba —ya como última instancia— la disolución del partido “Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros”, mejor conocido —para su desgracia— por sus siglas A.N.T.A.U.R.O., la organización política que le permitiría al líder etnocacerista, condenado por secuestro y homicidio simple, ser candidato presidencial.

Para las cinco de la tarde, los nervios de Humala y Andrade estaban a flor de piel. La televisión llevaba horas en el canal de noticias y ellos mismos revisaban, una y otra vez, las redes sociales, pero nada. Entonces el celular de Humala volvió a estallar. Humala miró el nombre que aparecía en la pantalla y contestó. “Aló, sí, sí, dime… El fallo ya salió entonces… ¿Estás seguro?... ¿Y ha sido unánime?... Ya, ya, gracias por avisar”.

—¿Y? ¿Qué pasó? —Andrade estaba sentada en el otro extremo del mueble donde estaba su esposo. Apenas le habló, le lanzó una mirada suplicante.— Vamos, no te quedes callado.

—Nos jodieron.

—¿Ratificaron la disolución?

—Y por unanimidad todavía. Mi contacto dice que en unos minutos más va a hacerlo público. ¡Son unos miserables! Unos vendidos. Pero ya vas a ver lo que voy a hacer con ellos cuando sea presidente.

Andrade abrió los ojos lo más que pudo. Dos enormes circunferencias hacia Humala.

—Amor, pero qué estás diciendo. ¿No me dijiste que la decisión de hoy era inapelable?

—Sí, claro que es inapelable.

—¿Entonces por qué dices que vas a ser presidente?

Humala se levantó del mueble, como un resorte. Caminó hasta pararse frente al escritorio, dándole la espalda a su esposa.

—Ya olvídate de eso, ¿quieres? Fue un decir nomás. Es que me revienta cómo bloquean mi candidatura. Y después dicen que son demócratas.

—Amor, pero tampoco puedes decir que ha sido algo sorpresivo. Tienes que admitirlo, te equivocaste con eso de que apenas seas presidente ibas a fusilar expresidentes.

—Pero es la verdad. Eso voy a hacer.

—Eso ibas a hacer.

Humala levantó la cabeza y se encontró con la mirada de Andrade. Un intervalo de silencio se instaló por algunos segundos.

—¿Entonces ahora la culpa es mía?— preguntó Humala.

—Bueno, yo no prometí fusilar a nadie.

—Pero sí prometiste a los tacneños que si yo era presidente tú ibas a recuperar el mar de Chile.

—Sí, pero una parte nomás.

Antauro alzó los hombros.

—Bueno, todavía queda el Congreso.

—¿Te vas a postular al Congreso? ¿No decías que la gente del circo eran mamíferos impresentables?

—¿Qué te puedo decir? ¿Acaso los mamíferos no necesitan un domador?

En la madrugada siguiente, Humala volvió a despertar sobresaltado, incluso con un ligero temblor en las manos.

—¿Qué pasó, amor? —preguntó Andrade recién despierta— ¿Otra vez la misma pesadilla?

—La misma. Y le pregunté a Castillo por qué quería matarme.

—¿Y qué te dijo?

—Dijo: ¡Fuego! y esta vez sí me dispararon.

—Amor, ¿no será un mensaje para que te retires del todo de la política?

—Mejor vuélvete a dormir, ¿quieres?

