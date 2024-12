Pequeñas f(r)icciones: Un vocero en problemas

Cuatro de la mañana. Pueblo Libre, Lima. Fredy Hinojosa, el vocero presidencial, el hombre que recibe 25,000 soles mensuales por decirle a la prensa cada cierto tiempo, y con el mejor castellano posible, que la presidenta es inocente, que su gestión es brillante y que vamos a extrañarla cuando deje Palacio de Gobierno, se encuentra profundamente dormido. Contra lo que se pueda pensar, el reto de no hacer nada durante la mayor parte del tiempo le demanda un considerable derroche de energía. Sin embargo, para su mala suerte, el descanso se interrumpe cuando, de pronto, su celular no solo comienza a vibrar, a saltar sobre la mesa de noche, como si fuera un pez recién sacado del mar, sino que, además, empieza a emitir un sonido electrónico, repetitivo, cuya intensidad alcanza en pocos segundos decibeles de escándalo.

Hinojosa, todavía más dormido que despierto, mira la pantalla del teléfono para ver quién es el, la o los atrevidos; quién demonios osaba arrancarlo de su reposo. Sin embargo, la molestia y la resaca del sueño se le fueron en el acto cuando vio que la llamada provenía de Palacio, con más exactitud, de alguien muy cercano a la presidenta. El vocero presidencial sabía bien que, si esta persona se tomaba la molestia de llamarlo tan tarde, a esa hora de la madrugada, el asunto era serio. Y lo era.

—Aló —contesta Hinojosa con el mayor aplomo que puede reunir—. ¿Qué pasó?

—Dime, estás despierto, ¿no?

—Claro que estoy despierto. Cuéntame, ¿le pasó algo a la presidenta?

—No, la presidenta está bien. Bueno, no bien; como siempre.

—¿Y entonces?

—Escúchame bien, Fredy. Me estás escuchando, ¿no?

—Sí, sí, te estoy escuchando.

—Bueno, me acaban de avisar que van a allanar tu departamento.

—¿Que van a llenar mi departamento? No entiendo. ¿De qué lo van a llenar?

Un silencio de un par de segundos llega desde el otro lado de la línea.

—Fredy, ¿estás seguro de que estás despierto?

—Estoy totalmente seguro de que estoy despierto. ¿Qué pregunta es esa?

—Entonces, ¿por qué no escuchas bien? Yo no te he dicho que van a llenar tu departamento, te dije que la van a allanar. ¿Me entiendes? Te hablo de un allanamiento.

—¿De un allana… qué?

—Miento.

—¿Mientes?

—Carajo, Fredy, esto no es un juego. Última vez que te lo dijo. Te van a allanar el departamento, ¿me entiendes? La Fiscalía está yendo con un grupo de policías y, si no le quieres abrir, ya sabes, te van a reventar la puerta.

Hinojosa siente una repentina contracción a la altura del vientre. Tarda un momento en decir algo.

—¿Y por qué a mí? Yo solo soy el vocero de la presidenta. ¿Qué tengo que ver con los mejunjes que hace la presidenta y su gente en Palacio?

—No se trata de ellos, se trata de ti, de tu paso por Qali Warma. Ya sabes, del entripado de FrigoInca. Ese proveedor que le ha estado dando alimentos en mal estado a los niños.

Hinojosa cierra los ojos y hace memoria. Sin darse cuenta, los músculos de su rostro empiezan a tensarse.

—Pero, Fredy, dentro de todo, te tengo una muy buena noticia.

—¿Y cuál es?

—La Fiscalía no solo pidió allanar tu casa, también solicitó tu detención preliminar.

—Vaya, qué gran noticia.

—Tampoco te me hagas el gracioso, Fredy. La buena noticia es que no te van a detener, y todo porque la presidenta todavía no promulga la corrección de la ley sobre flagrancia.

—En ese caso —admite con voz más calmada— sí es una buena noticia.

—Bueno, Fredy, te dejo. Ya estás advertido. Ya sabes lo que tienes que hacer.

—No me has dicho a qué hora vienen.

—A las 5. Tienes poco menos de una hora.

Tras despedirse y culminar la llamada, el primer impulso de Hinojosa fue ir raudo a su pequeño estudio y realizar una alocada búsqueda de documentación de cuando fue director ejecutivo de Qali Warma. En cambio, decidió sentarse sobre su cama, respirar con profundidad y ordenar mentalmente por dónde debía empezar. Después de todo, si hacía las cosas de forma prolija, tendría tiempo de sobra. En ese instante, el timbre del intercomunicador se escucha en todo el departamento. El sonido, potenciado por el silencio de la noche, le revienta los oídos, la cabeza, pero sobre todo los nervios.

—¿Sí? ¿Quién es? —pregunta, tratando de parecer calmado—.

—Señor Fredy Hinojosa, somos de la Fiscalía. Venimos a…

—¿No se supone que venían a las 5?

—¿Perdón…?

Varias horas después Hinojosa se encuentra en el despacho presidencial. Luego de una interminable espera, la presidenta ingresa, camina hasta su escritorio y toma asiento. Enseguida, intercambia saludos con Hinojosa, pero este la siente distante, con cierta frialdad. Sin duda, había hecho bien en solicitar reunirse con ella. “En Palacio, caras vemos, cuchillos no sabemos”, le habían dicho siempre. Por ello, el vocero presidencial estaba convencido de que ya le habían aconsejado a Boluarte que lo deje ir, que lo expectore de su cargo.

—Señora presidenta, yo vine porque quiero contarle…

—No es necesario, Fredy. Ya sé todo lo que tengo que saber.

Hinojosa siente que el piso se agrieta bajo sus pies. De acuerdo a su forma de ver las cosas, su cabeza empezará a rodar en unos cuantos minutos.

—Pero, señora presidenta, con todo respeto.

—En verdad, no es necesario, Fredy. Las cosas están tan complicadas que a cualquiera de nosotros nos pueden mandar estos ataques.

—¿Ataques?

—Sí, ya sabes. Ataques de la Fiscalía.

—Claro —repite despacio, como si quisiera interiorizar la frase—, ataques de la Fiscalía.

El rostro de Hinojosa, de súbito, recupera color.

—¿Qué pensabas? —pregunta Boluarte—. ¿Que iba a pedir tu renuncia?

—La verdad es que sí. Lo que me pasó, de alguna manera, puede afectar su imagen.

Una franca y larga sonrisa aparece en la cara de Boluarte.

—Mira, Fredy. Castillo, mi excompañero presidencial, está preso. Cerrón, el líder del partido por el que postulé, está prófugo. Mi hermano, lo mismo. Fíjate que hasta mi abogado está preso. ¿Tú crees que me va a afectar que hayan allanado tu departamento? Claro que no. Además, ni siquiera te han detenido.

El vocero presidencial respira aliviado.

—Le agradezco mucho, señora presidenta.

—Nada que agradecer. Además, si te fueras, sería una doble pérdida. No solo eres mi vocero, sino también el jefe del Gabinete Técnico. A propósito, sácame de una duda.

—Claro, dígame.

—¿Qué haces como jefe del Gabinete Técnico?

Hinojosa se encoge de hombros.

—Para serle sincero, ni sabía que existía un Gabinete Técnico.

Cuatro de la mañana. Pueblo Libre, Lima. Pese al silencio y a la tranquilidad que le ofrece la noche, el vocero presidencial no puede dormir. El jefe del Gabinete Técnico tampoco.