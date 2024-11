Pequeñas f(r)icciones: ¿Un lagarto en cautiverio?

Martín Vizcarra baja de su vehículo, ingresa a su residencia y da un portazo. Luego, cruza la sala y va directo a su oficina. Una vez dentro, vuelve a tirar la puerta, todavía con más fuerza, como si en realidad su intención fuera hacerla añicos. Camina hasta su escritorio, lo bordea y se deja caer sobre la silla. Sin advertirlo, su pierna derecha empieza a moverse, mientras su respiración se acelera. Luego, inclina el cuerpo hacia atrás y concentra su mirada en el techo recién escarchado. En ese momento, su esposa ingresa a la oficina. Alarmada por el doble portazo —por lo general sus molestias daban para uno—, dejó de navegar sin rumbo por la Internet, abandonó la laptop sobre su cama y salió de la habitación en busca de Vizcarra, y sobre todo, de la razón de tanta contrariedad. Al ver a su esposo, cabizbajo y meditabundo, sintió una leve molestia en el pecho. Sin embargo, no era la primera vez que lo encontraba últimamente, como diría Bryce y en contraste con lo que suele mostrar en sus tiktoks, “dándole pena a la tristeza”.

—¡Martín! —dice la esposa, con necesaria y calculada fuerza—. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás así?

—¿Así cómo? —le responde sin mirarla.

La esposa posa los dos puños sobre sus caderas. Pone el rostro de lado.

—¡Martín! Por favor, mírame cuando te estoy hablando.

Vizcarra tarda todavía unos dos o tres interminables segundos, antes de enganchar con sus ojos.

—Ahora dime —continúa la esposa—, ¿qué ha pasado?

Vizcarra se reinclina hacia adelante y apoya los codos en las braceras de la silla. Todo sin dejar de mirar a su esposa.

—¿Te acuerdas que el abogado nos dijo que había un colaborador eficaz en mi contra?

—Bueno —dice ella—, me acuerdo que había un colaborador que estaba dispuesto a contarlo todo.

—Por eso pues. Es la misma vaina. Era un tipo que iba a hablar contra mí.

—Bueno, ya, ¿y qué pasó con él?

—Nada.

—¿Cómo que nada?

—Nada, el abogado nos había dicho que iba a encontrar la manera de que en el juicio no hable o que cambie su versión.

—¿Eso te había dicho el abogado?

—Eso nos dijo a los dos, ¿no te acuerdas?

—No, no me acuerdo.

De pronto, Vizcarra, hace una pausa. Se reacomoda los lentes y ahora parece observar a su esposa de otra manera.

—Oye, no me estarás grabando, ¿no?

La mujer abre los ojos a más no poder. En seguida, se hiperventila, trata de echarse aire con la mano y demora un instante en reaccionar.

—¡Oye, tú estás mal de la cabeza! ¡O qué!

Vizcarra, arrepentido, quisiera recuperar sus últimas palabras.

—Perdóname, esto del juicio no me deja pensar con claridad.

La esposa asiente, camina por la oficina y se sienta en el sillón.

—Olvídalo. Ahora dime por fin qué pasó con el colaborador. ¿Qué dijo?

Vizcarra alza la cabeza, como para adquirir una postura más grave, más afectada. El timbre, de súbito, lo interrumpe.

—Ese debe ser el abogado.

—¿Lo llamaste?

—Claro, es más, pensé que lo iba a encontrar aquí.

Otra vez el sonido metálico invade la casa.

—¿Me vas a decir que dijo el colaborador?

—Claro, pero primero déjame hablar con el abogado.

Resignada, la esposa sale de la oficina, recorre la sala y abre la puerta.

—Pase, por favor —dice y Erwin Siccha, el encargado de la defensa de Vizcarra, ingresa. Un rasgo inocultable de incertidumbre aparece en su rostro.

—¿Y doctor? ¿Cómo va el caso? —le pregunta la esposa, mientras lo acompaña a la oficina.

—Ahí, señora. Manejando las opciones —le responde enigmáticamente.

Siccha y la mujer llegan juntos hasta la puerta del despacho. Mientras ella se retira, el abogado da unos golpes tímidos hasta que, desde dentro, escucha la voz del expresidente: “Pasa”. A diferencia de la esposa, el abogado encuentra a Vizcarra de pie, semisentado sobre el borde del escritorio. Tiene un aire inequívoco de cliente insatisfecho, de hombre en busca de ajustar cuentas. Por unos cuantos segundos, Siccha siente que está yendo a una celada.

—Presidente —le dice el abogado, mientras de reojo parece tratar de adivinar el momento exacto en que aparecerán los compinches de Vizcarra.

—Supongo que ya se enteró, doctor.

—Sí, pero dentro de todo, era una de las posibilidades que manejábamos.

—¿Quiénes manejaban esa posibilidad? Yo, por lo menos, no. ¿O ya no se acuerda qué me dijo del colaborador eficaz?

—¿Qué le dije?

—Que no iba a colaborar.

—Para ser justos, yo le dije que iba a hacer lo posible, que es diferente. Igual no pensé que el colaborador iba a ser tan eficaz.

Vizarra dio un paso adelante y el abogado, sin siquiera notarlo, movió su cuerpo hacia atrás.

—¿Qué es lo que sigue? ¿Qué vamos a hacer?

—Mire, la verdad es que las cosas se están complicando. Ese testimonio nos puede perjudicar.

—Lo que quiere decir es que ese testimonio me puede perjudicar a mí. A usted no le va a pasar nada.

—Entiendo que esté molesto, presidente.

—No estoy molesto —dice y da otro paso adelante— créame que usted no me ha visto molesto. Lo que estoy es decepcionado. Ya no hay códigos. ¿Cómo es que se llama ese señor?

—Paul Tejeda.

—Ese mismo.

—Todavía no puedo creer que haya dicho que me dio un millón de soles.

—Yo tampoco —interviene el abogado—. Estaba seguro de que eran dos.

De pronto, se presenta un intervalo en absoluto silencio. Vizcarra siente que la cárcel ni está tan lejos ni es tan improbable como siempre había pensado. Por ello, calcula que se equivocó en la elección de su defensa, de la estrategia de defensa. En buena cuenta, se arrepiente de todo menos de lo que hizo. El abogado, en similar trance, recuerda lo afortunado que se sintió cuando Vizcarra lo escogió para defenderlo. Más allá del tema económico, la exposición que le daba un caso tan importante era mejor que cualquier publicidad que pudiera comprar. Ahora, sin embargo, no sabe cómo quitarse a Vizcarra de encima.

—Presidente —dice el abogado—. Creo que es momento de considerar algunas otras opciones.

—¿Otras opciones?

—Sí, usted sabe.

—No, no sé. Dígame, ¿a qué se refiere?

—Me refiero a que ahora una de las posibilidades es…—la voz de Siccha parece apagarse—... la cárcel.

Vizcarra sacude su cabeza, como si quisiera espantar malos pensamientos.

—Se equivoca, doctor. La cárcel no puede ser una posibilidad. Le recuerdo la promesa que me hizo en este mismo lugar. Usted me prometió que yo no terminaría en la cárcel. ¿Se acuerda?

—Me acuerdo —dice Siccha y con la última reserva de aire, agrega—. Y usted me prometió que era inocente. ¿Se acuerda?

El expresidente enmudece. Sus ojos se empequeñecen y, entonces, su cuello se alarga hacia el abogado, como si fuera un animal estirándose en busca de alimento.

—Doctor —dice Vizcarra—, no me estará grabando, ¿no?

*El texto es ficticio; por tanto, nada corresponde a la realidad: ni los personajes, ni las situaciones, ni los diálogos, ni quizá el autor. Sin embargo, si usted encuentra en él algún parecido con hechos reales, ¡qué le vamos a hacer!