Pequeñas f(r)icciones: Un cuentazo de Navidad

Hace muchos años, en una región cuyo nombre no logro recordar, existía una comarca, plena no solo de recursos naturales, sino sobre todo de una gran población. La gran mayoría de los habitantes era, pues, gente amistosa, noble y servicial. Sin embargo, por azares del destino, y luego de una serie de movimientos y caprichos incomprensibles, la región terminó siendo gobernada por una presidenta llamada Dina Scrooge. La jefa de la comarca tenía un ánimo agrio, una risa que ya nadie conocía y unas maneras toscas. A Scrooge le sobraban los dedos de una mano para enumerar a sus amigos. Recientemente, su único socio, Marley, había fallecido y esa fue la última vez que Scrooge dibujó en su rostro un gesto muy parecido a la pena. Así las cosas, ahora más que nunca, su única compañía era su sirviente Gustavo Cratchit.

Fiel a la rutina, Scrooge hacía lo mismo todos los días: salía a caminar y su rostro se contraía cuando alguien la saludaba. “Son tonterías”, repetía cada vez que algún desorientado poblador le hacía referencia a las fiestas navideñas o, peor todavía, si le decía, con un abrazo no correspondido: “Feliz Navidad”. Algo similar le pasó en víspera de la Nochebuena. Ella, como siempre, permanecía en la soledad de su despacho. Entonces, de golpe, su sobrino apareció. Aprovechó que la puerta había quedado entreabierta y penetró en el lugar.

—Tía, ¡feliz Navidad! —le dijo, pero Scrooge ni siquiera lo observó. Acto seguido el sobrino la invitó a pasar la fiesta navideña con su familia. Scrooge no dudó en repetir su frase favorita de esa época. “Son tonterías”, le lanzó. Después que su sobrino abandonó Palacio, Scrooge llamó a Cratchit. Su sirviente estaba esperando la respuesta a la pregunta que le hizo temprano: “¿Podré, por fin, este año tener un día libre, mañana, que es Navidad?”. Pese a que sospechaba la respuesta, guardó en su interior una pequeña esperanza. Sin embargo, esta no duró mucho. “Mañana tienes que venir temprano porque hay mucho que hacer”, le ordenó.

Llevaba descansando algunos minutos, tratando de conciliar el sueño, cuando, de pronto, un espectro apareció en el centro mismo de su fría habitación. La presidenta se frotó los ojos. Estaba segura de que eso le bastaría para deshacerse de aquella imagen. Solo entonces, al comprobar que no se iba, supo que, sin duda, se trataba de su fallecido socio Marley.

—Scrooge —le dijo—, he venido para hacerte recapacitar. No puedes seguir viviendo así. Te aseguro que, si no cambias, vas a sufrir por la eternidad o, al menos, hasta que se termine este cuento.

Scrooge ni se inmutó. Ya estaba a punto de mandarlo lejos, de decir que todo eso eran tonterías, cuando su socio volvió a hablar. Esta vez con un tono de voz más urgente.

—Escúchame, Scrooge —ni siquiera su socio de años se atrevía a tutearlo—, en las siguientes noches se te van a aparecer tres espíritus. Escúchalos bien. Es tu última oportunidad.

Toda la jornada siguiente, la presidenta se la pasó haciendo sus actividades de siempre. En la noche, para su sorpresa, y tal como lo había vaticinado su socio, el fantasma de las Navidades pasadas apareció a pocos metros de ella.

Este espíritu la cogió de la mano y empezaron a volar juntos. Scrooge se vio, entonces, de muy niña en Chalhuanca, Apurímac. Luego, pudo contemplarse a sí misma, ya de joven, celebrando la Navidad. Después, sin embargo, observó el día que Vladimir Cerrón le ofreció pertenecer a la plancha presidencial de Perú Libre.

A la noche siguiente, mientras se tomaba en la cocina un café sin azúcar, una luz entró por la ventana y tomó forma humana. “Soy el fantasma de las Navidades presentes”. La presidenta, ya algo conmovida, no atinó a nada y se dejó llevar por el espectro. Primero la llevó a ver a su hermano Nicanor. Entonces, sintió que le gustaría hablarle, pero no podía. La norma de aquellos viajes era que nadie la podía ver ni escuchar.

Después, la llevó a un centro poblado altoandino, donde vio cómo los niños temblaban de frío glacial. Ese era el pueblo del que tanto hablaba en sus discursos y en sus salidas al exterior. Pronto comprendió que a la única que engañaba diciendo que todo estaba bien, con gráficos y cuadros que soportaban cualquier mentira, era a ella misma.

Para la tercera noche, la presidenta no podía negar que algunos sentimientos, que creía olvidados, se habían vuelto a movilizar en su interior. En esas circunstancias, esperó con el mejor talante posible al fantasma de las Navidades futuras. Pese a ello, al momento de su aparición, descubrió que era el más distante de los espectros. Tenía, además, un aspecto que despertaba el miedo, incluso en humanidades tan duras como la de la presidenta.

Y así, tal como habían hecho los espíritus las noches anteriores, la tomó de la muñeca y partieron en un vuelo hacia la oscuridad. Cuando tocaron el suelo, Scrooge pudo comprender de que se trataba de un futuro de terror. El frío se imponía y todos los habitantes parecían estar de duelo. Guiado por el fantasma que, como ella hacía con los demás, casi no le dirigía la palabra, se mezcló con las gentes que se golpeaban el pecho. Unos pasos más allá se detuvo, al ver que al final del pasadizo de flores muertas había un féretro. Entonces, la presidenta se asomó y, un segundo antes de ver el cuerpo inerte, ya había adivinado que se trataba de ella. En ese instante, el miedo la sacó, de un zarpazo, del mundo de los sueños y la hizo despertar en su cama, empapada de sudor y

temblando.

Apenas terminó de despabilarse, se dio cuenta de que recién esa noche era Navidad. Feliz se sintió más viva que nunca y no podía esperar más para actuar de forma correcta. Entonces, le dio vacaciones a su asistente, Catritch. Mandó a llamar a su sobrino y a toda su familia. Había que celebrar Navidad. Al día siguiente, a primera hora, la presidenta apareció en televisión nacional pidiendo perdón por los fondos que manejó para Perú Libre, por la frivolidad de los Rolex, por la nada transparente relación con sus ‘waykis’ y por ayudar a mantener en la clandestinidad a Cerrón y a su hermano Nicanor.

Y, por si no fuera suficiente, adelantó las elecciones y anunció que, en el momento que le indiquen, se entregaría a la justicia. Todo puede ocurrir, y nada a la vez, en este cuentazo de Navidad.