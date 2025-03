Pequeñas f(r)icciones: Todos podemos ser presidente

Piero Corvetto, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), dibuja su mejor sonrisa mientras, con ambas manos, enseña al país un par de papeles enormes, dos verdaderas sábanas donde símbolos y letras se hacinan sin ningún rubor. Ambos papelógrafos representan, en tamaño, longitud y escándalo, las cédulas de votación a las que los peruanos —como si necesitáramos más problemas— nos vamos a enfrentar en las próximas elecciones generales de 2026: a saber, una lista inacabable de 42 agrupaciones políticas.

Pero, realmente, ¿qué se necesita para ser candidato presidencial? Seguro usted, amable lector, se siente capacitado para, a partir de julio de 2026, manejar las riendas del país, o lo que quede de él. Y tiene toda la razón. ¿Qué puede tener, por ejemplo, Dina Boluarte que no tenga usted? Digo, aparte de sus Rolex. Muy probablemente, nada. ¿Qué talento incomparable habrá tenido Pedro Castillo que usted no tiene? A lo mucho, su sombrero chotano. ¿O qué característica particular tuvo Francisco Sagasti que usted no pueda tener? Aparte, claro, de su pañuelo al cuello. De hecho que nada. Y si bien, tanto Boluarte como Sagasti llegaron a la Presidencia sin haber sido candidatos presidenciales, usted debe ir a lo seguro.

Empecemos. La primera fase que tiene que superar es el cumplimiento de los requisitos de ley. Estos son:

SER PERUANO DE NACIMIENTO: este requisito es el más sencillo de todos. Usted no tiene que hacer nada. Cuando llegue el momento —dilatación 10—, y por más cómodo que haya estado en ese húmedo refugio de paz, lo único que tiene que hacer es dejarse llevar, incluso arrastrar, hasta que desemboque aquí, en este valle de lágrimas, cebiches y caviares (¿no sabe qué es ser un caviar? No se preocupe: en verdad, nadie lo sabe). Es muy aconsejable que apenas sienta que el airecito peruano le llena los pulmones, ejerza su derecho al pataleo por no haber nacido en Suiza y, como buen compatriota, empiece a llorar como si en ello se le fuera la vida, porque bien puede ser así. Ahora, si usted es más bien tímido y no quiere aparecer como un llorón ante personas que ni conoce, es inútil. Un buen palmazo en su potito de bebé lo hará cambiar de opinión.

TENER MÁS DE 35 AÑOS: este requisito busca mantener una prudente distancia entre el desbocado ímpetu juvenil y las decisiones gubernamentales que, por el contrario, demandan un espíritu juicioso y sereno. Sin embargo, por ejemplo, Alan García nos ha demostrado —y enrostrado— la inutilidad de esta valla. Como recordamos los que sobrevivimos a su primer gobierno, el líder aprista tenía 36 años cuando decidió probar que su juventud no sería obstáculo para encaminar al país hacia al crecimiento. Y lo logró: crecieron, de manera exponencial, la pobreza, el desempleo y la inflación. En todo caso, se trata de un requisito que apela al instinto básico de la subsistencia, al empecinamiento en existir. Usted solo tiene que permanecer con vida un poco más de 35 años y queda, en el acto y sin trámite alguno, expedito para ponerse la banda presidencial.

GOZAR DEL DERECHO A SUFRAGIO: para cumplir este requisito basta con que usted sea mayor de edad, no haber sido condenado y que no haya sido inhabilitado para ejercer derechos civiles. ¿Le parece muy técnico? Digámoslo en sencillo: si usted puede ejercer su voto, entonces también puede ser presidente. Como puede ver, salvo que se encuentre de vacaciones involuntarias en algún centro penitenciario o que mentalmente no pueda tomar decisiones coherentes —o que tenga pensamientos absurdos, como creer que Santiváñez es el mejor ministro del Interior de todos los tiempos—, usted está apto para mudarse a la casa de Pizarro.

Entonces, ya sabe, estimado y presidenciable lector, si nació en el Perú, tiene más de 35 años, no está preso y está lúcido ha superado, sin mayor esfuerzo, la primera fase. Ahora, viene lo bueno: el partido político de alcance nacional. Aquí, usted tiene dos opciones. O forma su propia agrupación o se suma a una ya formada.

PARTIDO PROPIO: lograr la inscripción de un partido nacional es un verdadero parto, aunque tome mucho más de nueve meses. La recolección de firmas, el principal escollo, representa una fuerte inversión de tiempo, viáticos y lapiceros. A ello, se agrega el problema de elegir un nombre original y llamativo para la agrupación. No se haga ilusiones: los mejores ya están tomados. Eso sí, siempre está la posibilidad de, sutilmente, ponerle su propio nombre y luego inventarle un significado. Por ejemplo, si usted se llama Pedro, podría llamar a su agrupación “Partido Edificante Democrático Revolucionario Obrero”. ¿Y qué ventaja ofrece tener su propia agrupación? Pues, lo evidente: usted es el jefe, el más-más, el ya-no-ya, el gallo del gallinero, el macho alfa y, por ende, el candidato presidencial. ¿Elecciones primarias? No me haga reír.

PARTIDO YA INSCRITO: esta es la mejor opción si usted no tiene ni tiempo ni ganas de enfrascarse en la aventura del partido propio. Desde luego, ello le traerá algunas desventajas. Primero, olvídese de ponerle su nombre al partido. Además, le va a ser más complicado convertirse en el candidato presidencial, salvo que el dueño del partido sea todavía menos conocido que usted. Sin embargo, no hay otra manera. O compra la combi, o se sube en la primera que se detenga.

Asumamos, estimado lector, que ya está afiliado a un partido, sea el suyo o no. ¡Felicidades! Ya puede ser inscrito oficialmente como candidato presidencial Ahora, prepárese para la campaña. Va a necesitar mucho dinero —o mucha imaginación— para darse a conocer. Y ni bien empiece a hacerse conocido, apenas —con mucha suerte— logre abandonar el pantanoso ítem de “Otros” en las encuestas, le espera una lluvia interminable de ataques, ya sean fundados o no. A partir de ahí, cualquier cosa puede pasar. Incluso que, debido a los antis, a los pro y a los antipro, cumpla su mayor sueño y sea elegido presidente constitucional del Perú.

Finalmente, ya sabe, estimado lector, querer es poder y poder es querer ser presidente. Ahora bien, ¿es posible que los emprendimientos electorales sigan proliferando y en el futuro tengamos —a despecho de la ONPE— más candidatos que electores? Puede ser y no debe sorprendernos. Ello demuestra, entre otras cosas, que en el Perú la democracia no es ni representativa ni participativa, se trata, a todas luces, de una categoría nueva: la democracia excesiva. Así que no se desanime. Quién sabe. El próximo inquilino de Palacio de Gobierno puede ser, excesivamente, usted.