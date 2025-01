Pequeñas f(r)icciones: Premier, defensor…y escolta

El premier Gustavo Adrianzén acaba de dejar la cucharita plateada, manchada con restos de mazamorra morada, en la dulcera. El limeñísimo postre ha coronado, sin desentonar, el suculento, pero inesperado almuerzo al que la presidenta Dina Boluarte lo ha invitado. Ya desde que le habían avisado del encuentro, el premier sintió el temor, el pánico que ahora le invade, la misma sensación terrible de cercanía a la nada, al vacío, al multiverso del desempleo.

Ni siquiera la conversación que tuvo con Boluarte mientras comían le despejó las dudas. “¿Te parece si no hablamos de trabajo durante el almuerzo?”, le había sugerido Boluarte. No fue fácil. Al inicio parecían dos mimos poco expresivos. Lo primero que se le ocurrió a Adrianzén para romper el hielo fue: “¿Y qué tal la familia?”. Lo segundo que se le ocurrió fue tener el don imposible de recuperar lo dicho. Y es que ni bien lanzó la pregunta, recordó que el hermano de la presidenta se encontraba prófugo de la justicia. Y aunque sabía bien que el buen Nicanor no se encontraba en ninguna mazmorra pasando hambre, tampoco era el mejor tema que pudo haber elegido.

El almuerzo, mal que bien, terminó. Ahora, saboreando las últimas moléculas del postre, Adrianzén se vuelve a encontrar con el miedo. Siente que ha llegado el instante de la verdad. La propia presidenta se lo deja saber luego de terminar la mazamorra: “Bueno, Gustavo, conversemos. Hay un tema urgente del que quiero hablarte”.

Adrianzén se vuelve a pasar la servilleta por los labios, trata de disimular que el miedo ha vuelto a apoderarse de él y, con la voz más firme que puede conseguir, afirma: “Dígame, señora presidenta”

—Mira, Gustavo, primero quiero agradecerte por todo el tiempo que has estado a mi lado.

Una pequeña vena empieza a saltar en la mejilla derecha del premier.

—Pese a todas las cosas que han pasado —continúa Boluarte— me has demostrado que tu lealtad es a prueba de balas.

—...y a prueba de Rolex.

La presidenta queda con el rostro congelado ante la broma. Al ver su reacción, Adrianzén se lamenta, pero es algo que no puede controlar. A veces, cuando alguna situación lo desborda, trata de bromear, de hacerse el gracioso. En ese momento, de golpe, Boluarte le regala una pequeña sonrisa.

—Sí, Gustavo, y a prueba de Rolex, también.

Adrianzén, aliviado, vuelve a respirar. Envalentonado, mira fijo a la presidenta y le lanza una frase deliberada como quien lanza una moneda, a ver de qué lado cae.

—Caramba, presidenta, esto ya parece una despedida.

—¿Despedida? No, Gustavo, para nada. Tenemos cuerda para rato.

El premier siente, sin lugar a dudas, que su corazón late ahora a plenitud. Una sonrisa sólida, firme, aparece en su rostro.

—Le agradezco mucho por la confianza. No sabe la alegría y la tranquilidad que me da escucharla. Tengo que confesar que, por un momento, pensé…

—¿Quedarte sin sueldo?

—Más o menos, pensé que me iba a relevar de mi cargo.

—No, Gustavo, cómo se te ocurre. Ya te dije que valoro tu apoyo incondicional.

La presidenta y el premier se miran amablemente.

—Bueno, señora presidenta —dice Adrianzén, ya con voz más robusta—, me dijo que quería hablarme de algo urgente.

—Sí, de algo urgente e importante.

—La escucho.

Adrianzén se reacomoda en el asiento. Parece una mascota esperando una instrucción.

—Se trata de mi escolta.

—¿Ruth Ligarda?

—Claro. Dime, ¿cómo se portó en la Fiscalía?

—Bien, bien. Dijo exactamente lo que tenía que decir.

—Yo sabía que podíamos confiar en ella.

—Sí, ha sido de lo más colaboradora.

Se instala un intervalo de silencio.

—He tomado una decisión sobre ella. Voy a nombrarla agregada policial.

—¿Agregada policial en una embajada?

—Claro, hasta donde sé solo las embajadas tienen agregados policiales.

—Sí, claro.

—¿Por qué la pregunta?

—Por nada, por nada.

El ceño fruncido de Boluarte parece un sello altorrelieve, irregular.

—Vamos, Gustavo, si tienes algún reparo, me gustaría que me lo digas.

—Bueno…

—Habla, ¿por qué te parece una mala decisión?

—Yo no he dicho que me parece una mala decisión.

—¿Entonces te parece una buena decisión?

—Tampoco he dicho eso.

—¿Entonces qué quieres decir?

—Bueno, no sé, ¿no le parece que todos van a pensar que aquí hay gato encerrado?

—Querrás decir todos lo que desaprueban mi gestión.

—Por eso. Todos.

Boluarte acusa el golpe. Luego, con voz más pausada interviene.

—A ver, Gustavo, ¿debes entender que la chica se la está jugando?

—Tampoco es que le queden muchas opciones. Digo, después de todo, a ella le conviene estar bien con nosotros.

—Más allá de eso —dice la presidenta, con cierta distancia—. Tú debes saber sobre los requisitos. Justo hace poco habíamos estado conversando sobre eso.

—Sí, mire. No son requisitos muy complicados. Básicamente, se busca a personal policial que no tenga sanciones, que tenga cierta experiencia y que domine con fluidez el idioma del país a donde se le va a mandar.

—La mandamos a España entonces.

—Sí, claro, podemos hacer eso.

—¿El sueldo?

—Entre 7 y 10 mil dólares. Depende.

—Que sean 10 mil.

—¿Está segura?

—Completamente segura. ¿Algún otro requisito?

—Pues no. Creo que nada más.

—Es un hecho entonces.

El gesto de incomodidad de Adrianzén es inocultable.

—¿Qué pasa, Gustavo? ¿Crees que me estoy equivocando?

—Me preocupa la reacción de la prensa. Es tan obvio que estamos haciendo esto para alejarla del país, para de alguna manera comprar su silencio.

—¿Cuál silencio? ¿No me dices que habló en la Fiscalía?

—Claro, usted sabe. Habló solo lo que tenía que hablar.

—Lo sé, pero también sé que esto todavía no acaba y es mejor tenerla de nuestro lado a las buenas.

—¿Y la prensa? ¿Y la opinión pública?

La presidenta hace una mueca de complicidad.

—Bueno, Gustavo, para eso tengo te tengo a ti. A mi más leal y fiel defensor.

Las mejillas de Adrianzén se encienden. En seguida, el premier mueve la cabeza a un lado.

—Está bien, señora presidenta. Se hará tal y como usted diga.

Minutos después, Adrianzén ya se encuentra sentado en el despacho de la Presidencia del

Consejo de Ministros. Pronto la noticia de la escolta convertida en agregada policial reventará en los medios, en las redes sociales, en toda la sociedad. Ya se está imaginando a sí mismo, de pie, batiéndose frente a todas esas luces, esas cámaras, esos micros, respondiendo, esquivando, tratando de explicar incluso lo inexplicable. “Por favor, siguiente pregunta”, dirá cada vez que necesite un respiro, una pausa, un poco de piedad. Quién dice que es fácil ser premier.