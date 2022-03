Incluso en un país como el Perú, tan acostumbrado a la incertidumbre y los repentinos golpes de timón, todavía queda espacio para la sorpresa, real o pretendida. La noticia de la libertad del expresidente Alberto Fujimori no solo entrampó una escena política ya entrampada, sino que también, en esa misma reiteración, partió a una sociedad ya partida. Así las cosas, ¿quién indulta a los peruanos?





En la casa de Keiko Fujimori, el primero en enterarse fue su esposo, Mark Vito.





-Keiko -dijo Mark- ¿ya te enteraste de la gran noticia?

-No, ¿qué pasó? ¿Encontraste trabajo?





Vito entrecerró los ojos.





-No. Y no entiendo por qué me dices eso.

-Bueno, Mark. Yo sé que no tenemos problemas económicos, pero no nos vendría mal un ingreso más.

-Estoy de acuerdo, pero tú siempre me dices que andas ocupada con eso de la política.

-No me refiero a mí.

-Keiko, por favor. Nuestras hijas todavía son muy jóvenes para trabajar.

-Me refiero a ti, Mark. A ti.





El esposo de Keiko abrió los ojos, como dos discos.





-¿A mí? Parece que te olvidas de que tengo mi propia inmobiliaria.

-Y tú parece que te olvidas con quién estás hablando.





Vito dio un largo suspiro. Luego suavizó la dureza de sus facciones.





-Keiko, ya pues. No vamos a discutir por tonterías. Además, lo que te tengo que decir te va a alegrar el día.

-Verdad, me ibas a dar una buena noticia. Dime de una vez, ¿qué pasó?

-Han reestablecido el indulto a tu padre.





Keiko saltó como un resorte del sofá.





-¿Cómo?

- Sí, tu padre va a quedar libre.





Keiko se abalanzó sobre Mark y lo abrazó. Luego cogió el celular de la mesa.





-Voy a llamar a mis hermanos.





De golpe, el rostro de Vito cambió de expresión. Parecía que se había topado con un hecho misterioso.





-Keiko.

-Sí, dime -dijo, volteando a verlo, interrumpiendo el marcado.

-Lo que han hecho es volver a poner en ejecución el indulto que le dio PPK. ¿Es así?

-Así es.

-Mmm…

-¿Por qué lo preguntas?

-Es que recuerdo que esa vez no estabas tan entusiasmada. Al contrario, recuerdo que el partido sacó un comunicado en que decía que estaba mal dado.





Keiko devolvió el teléfono a su lugar.





-¿A qué viene todo esto?

-¿Entonces estás contenta con la liberación de tu padre?

-Pero claro que lo estoy. Es mi padre. A veces haces unas preguntas.





En la casa de la excandidata presidencial, apenas una hora después de hecha pública la decisión del Tribunal Constitucional, las llamadas iban y venían con la velocidad de la luz, naranja. Sentado en la sala, el abogado de Fujimori, César Nakazaki, espera que Keiko termine de atender al celular.





-Doctor -dijo Mark, ingresando.





Nakazaki se levantó del sillón.





-Mark, ¿cómo estás? ¿Todo bien?

-Sí, doctor. Todo bien. Contento por la libertad de mi suegro.

-Tenía que ser así.





Vito volvió a adquirir una postura de contemplación.





-Doctor, quería preguntarle algo.

-Dime, Mark.

-Cuando PPK indultó a mi suegro… ¿se acuerda?

-Claro que me acuerdo.

-Bueno, esa vez que lo dejaron libre, ¿el partido no se quejó porque el indulto había sido mal dado?





Una sonrisa nerviosa emergió en el rostro de Nakazaki.





-¿No te acuerdas lo que pasó entonces? ¿Lo de Kenji? ¿Lo de Mamani?

-Pues ahora que lo menciona, algo me acuerdo.

-¿Pero cómo no te vas a acordar? ¿Qué estabas haciendo entonces?

-No sé. Imagino que jugando play.





El abogado de Fujimori movió la cabeza a los lados. En ese momento, ingresó Keiko. Saludó afectuosamente a Nakasaki. Ambos se sentaron, mientras Vito seguía de pie.





-Perdone que lo haya hecho esperar -dijo Keiko-. He estado coordinando para que las bases del partido salgan a las calles a celebrar la noticia.

-¿Del partido Fuerza Popular? -preguntó Vito.





Keiko dibujó una franca sonrisa en su rostro.





-Pero claro que de Fuerza Popular, Mark. No te digo que a veces haces unas preguntas.

-No es eso -dijo Mark, con un tono serio.

-¿Entonces qué es? -respondió Keiko, con la voz más fuerte.

-Si ustedes gustan, yo puedo volver más tarde -intervino Nakazaki, haciendo el ademán de ponerse de pie.

-No, doctor, ya bastante lo he hecho esperar.

-Quédese nomás -dijo Vito-. Yo solo quiero saber por qué antes criticaron el indulto y ahora lo aplauden.

-Nadie del partido criticó la libertad de mi padre, sino la negociación que hizo Kenji a mis espaldas.





Los tres se quedaron callados. Nakazaki trataba de ver hacia cualquier otro lado, menos donde estaban los esposos. Mark y Keiko se observaban, concentrados, miraban, como si estuvieran en una batalla de miradas.





-Ya está. Eso nomás quería saber. Ahora los dejo.





Vito miró a Nakazaki y asintió con la cabeza, como despidiéndose. El abogado de Fujimori hizo lo propio. Cuando Keiko y Nakasaki se quedaron solos en la sala, empezaron a conversar sobre los pasos administrativos que tienen que darse para que la libertad del expresidente se ejecute. Luego, Keiko volvió a hablar de los planes para la celebración.





-Estamos armando una gran gigantografía para ponerla en la plaza San Martín.

-Me alegra mucho, Keiko.

-Le vamos a poner “Alberto Fujimori, nuestro presidente, nuestro ejemplo”.





De pronto, la figura de Vito se materializó en la sala.





-¿Qué dicen que van a poner en la gigantografía?

-Mark -dijo Keiko, aniquilándolo con la miranda-. Fíjate bien lo que vas a decir.

-No voy a decir nada malo.

-Más te vale.

-Pero eso de poner a tu padre como ejemplo. ¿No es mucho ya?

-Perdone, doctor. Espéreme, por favor. Esto tomará solo un minuto -dijo Keiko cogiendo de la mano a Vito y llevándolo hasta la cocina.





En la sala, el abogado de Fujimori alcanzó a oír, casi sin querer, una voz que se alzaba: la de Keiko. Luego ya las voces se juntaron, se mezclaron y se volvieron un murmullo general, ininteligible. Entonces, Nakazaki dejó que su mirada se pierda y empezó a pensar, a recordar. De pronto, casi sin querer, un cuestionamiento envuelto en pregunta lo asaltó: “¿Ejemplo?”. Y luego, sin poder contenerse, empezó a reír.