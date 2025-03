Pequeñas f(r)icciones: El lagarto y sus pulpines

Estaba tomándome un café con Estefanía, una de las pocas y mejores amigas que me ha dejado mi vida laboral. Ella, un par de décadas menor que yo, contradice una frase entrañable que Fito Páez escribió sobre las etapas de la vida: “La sabiduría llega cuando no nos sirve para nada”. ¿Cómo una chica que está empezando a vivir parece haber vivido tanto? No lo sé. Pero decía que estaba tomándome un café con ella cuando, de imprevisto, un muchacho y una muchacha se aparecieron al lado de nuestra mesa. En seguida, ambos abrazaron a Estefanía mientras le decían, casi a coro: “Estefa, ingrata, nunca vas a los encuentros de la promo”. Y sí, en efecto, tal como me explicó Estefanía al momento de presentarlos, eran amigos suyos de la universidad y respondían, respectivamente, a los nombres de Luchito y Tati. Los dos jalaron un par de sillas y se sentaron con nosotros.

Estefanía no demoró mucho en lanzar la bomba.

—Te vas a reír —me dijo—. Aquí Lucho y Tati trabajan para Vizcarra.

—¿Vizcarra, el lagarto? —pregunté al aire y la respuesta afirmativa la encontré en la mirada de Estefanía que, por lo demás, parecía de pronto alegre, como si fuera un espectador que va a disfrutar de una velada boxística.

—¿Y por qué se va a reír? —refutó Tati, clavándome la mirada.

—Por nada —le respondí y, sin querer queriendo, agregué—. Además, al final trabajo es trabajo.

—¿A qué te refieres con eso de “trabajo es trabajo”? —me cuestionó Luchito, con evidente fastidio.

—A nada malo. Solo que la calle está dura.

—Sí, pues —Tati parecía que sus labios empezaban a temblar—, sobre todo para los viejos caducos.

Como se ve, la cosa se estaba poniendo interesante. Era claro que ahí el viejo caduco venía a ser yo. Estefanía, en tanto, parecía muy interesada en saber cómo iba a reaccionar. Entonces, levanté mi taza de café y di un sorbo, mientras en mi mente se formaban mil y una maneras de responder el agravio. Sin embargo, antes del contraataque, la conversación tomó otro rumbo.

—Por si acaso, no te confundas —quiso aclarar Luchito—. Nosotros trabajamos para Vizcarra porque creemos en él.

—Ah, bueno.

—¿Supongo que tú no? —me preguntó, aunque por su rostro de hecho sabía la respuesta.

Volteé a ver a Estefanía y me encontré con su mirada. Tenía una sonrisa amplia, franca, sincera. De veras, estaba disfrutando la escena.

—Bueno, si me preguntas, no, yo no le creo nada a Vizcarra. Pero, normal, si ustedes le creen no hay problema. Cada quien tiene sus ideas.

—Ya sé lo que estás pensando —intervino Tati—. “Estos son unos pulpines desinformados que han caído redonditos en las garras del lagarto”.

Maldición. Qué miedo. Era exactamente lo que estaba pensando. Nota mental: invitarle un café y preguntarle sobre mi futuro.

—No todos los pulpines están desinformados —les dije lanzando una breve mirada a Estefanía. Acto seguido, rematé con la obvia frase complementaria—. Ni, por supuesto, todos los desinformados son pulpines.

Ya está. Había sido respetuoso. Era momento de bajar las tensiones y llevar la guerra —y el café— en paz.

—¿Qué nos estás diciendo? —me preguntó Luchito, echando por tierra la posibilidad de un armisticio—. ¿Pulpines o desinformados?

—Yo no les he dicho pulpines ¿no? —les dije y luego miré a Estefanía en busca de apoyo, pero fue como pedirle a un pirómano que, por favor, llame a los bomberos.

—No sabría decirte —me respondió Estefanía, sabiendo muy bien lo que me había dicho.

De súbito, Tati dejó caer con fuerza su mano sobre la mesa. Mi taza y la de Estefanía temblaron sobre los pequeños platitos que las soportaban.

—Te voy a decir algo —me anunció con un tono de voz reptiliano—. Martín es uno de los pocos políticos, si no el único, que es honesto e incorruptible.

—¿Honesto e incorruptible? —pregunté retóricamente de tal manera que fue evidente que aquello me parecía una broma de mal gusto. Vizcarra tiene de honesto e incorruptible lo que yo tengo de fisicoculturista.

—Sí, lo repito —insistió Tati—. Es honesto e incorruptible.

—Si no fuera así no trabajaríamos para él— acotó Luchito.

—Yo sé qué estás pensando—me volvió a decir Tati—. “Cómo es posible que estos pulpines no sepan de las acusaciones que tiene Vizcarra. De la coima en Moquegua, de la vacuna a escondidas, de los miles que murieron en la pandemia por su culpa y de otras tantas acusaciones”.

No, ahí Tati se equivocó. Lo que estaba pensando es por qué Vizcarra sigue haciendo campaña cuando tiene dos inhabilitaciones para ejercer cargo público y —lo más grave— una pronta sentencia por recibir un soborno (el celular del exmandatario fue geolocalizado en el lugar y la hora que se entregó la coima. Además, por lo menos seis testigos ratificaron que al lagarto la mermelada no le resulta empalagosa). Sin embargo, en una suerte de realidad paralela, en el multiverso del mal en el que estamos atrapados, Vizcarra sigue, impertérrito, atrapando a miles de adeptos —sobre todo jóvenes— en sus redes sociales. Nota mental: cancelar la invitación a Tati.

—Claro que sabemos de esas acusaciones —intervino Luchito—. Martín ha tenido la paciencia de explicarnos cada una de ellas. Y nos ha quedado clarísimo que todas son mentiras inventadas por sus enemigos políticos.

Miré entonces, otra vez, a Estefanía. Me observó en silencio un par de segundos y luego se encogió de hombros como si la cosa no fuera con ella. Sin embargo, de pronto, decidió que era momento de intervenir.

—A ver, gente —dijo, por fin—. La verdad es que yo no creo en la inocencia de nadie. Todos los políticos tienen sus anticuchos guardados por ahí. Y Vizcarra no es la excepción. Lo más seguro es que las elecciones terminen, como siempre, definiéndose entre el corrupto y el más corrupto.

—Puede ser, Estefa —dijo Tati—, pero te aseguro que en el caso de Martín te equivocas. ¿Si o no, Luchito?

—De todas maneras.

En ese momento, apareció el mozo. Se paró al lado de la mesa y, muy circunspecto, les preguntó a Tati y Luchito si querían ordenar algo. Pero Tati y Luchito no querían ordenar nada. Dijeron que solo estaban de paso y, en efecto, al minuto se pusieron de pie, se despidieron y se fueron. Ni bien salieron de la cafetería, me quedé pensando en cómo Vizcarra puede engañar a tanta gente durante tanto tiempo. Quién sabe. Quizá lo sepa en el futuro, cuando la sabiduría me llegue y ya no me sirva para nada.

De golpe, Estefanía dibujó en su rostro una sonrisa maliciosa.

—¿Qué estás pensando? —le pregunté.

—Que ya sé de qué vas a escribir esta semana. Del lagarto y sus pulpines.

—Puede ser, Estefa. Puede ser.

El siguiente texto es ficticio; por tanto, nada corresponde a la realidad: ni los personajes, ni las situaciones, ni los diálogos, ni quizá el autor. Sin embargo, si usted encuentra en él algún parecido con hechos reales, ¡qué le vamos a hacer!