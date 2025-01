Pequeñas f(r)icciones: Dina y el realismo trágico

El mismo día, y muy probablemente a la misma hora —hay que considerar la diferencia de los husos horarios—, la presidenta Dina Boluarte, desde Suiza, y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, aquisito nomás, daban sendas declaraciones sobre la realidad nacional. Mientras que Boluarte, entusiasmada, describía al mundo las bondades de un idílico lugar llamado Perú —entiendo yo, Perú, Nebraska—; Santiváñez informaba, con la misma tranquilidad de quien está contando un cuento infantil y como si con él no fuera la cosa, una verdadera primicia: la Policía carece de las armas y los efectivos suficientes para enfrentar a la delincuencia.

¿Cómo explicar esta colisión de miradas ante un mismo país de estudio? Es rigurosamente cierto que la filosofía considera a la realidad como ambigua y pasible de diversas interpretaciones, pero, ¿no es verdad que hasta ese ejercicio deductivo tiene un límite? ¿Se trata, acaso, de un reto intelectual que Boluarte le hace a la ontología? Dicho de otro modo, ¿what the hell is going on?

Estas mismas preguntas, o al menos bastante similares, se las hizo toda la comitiva oficial que viajó junto con Boluarte. Sin embargo, solo uno de sus integrantes se atrevió a tocarle el tema a la propia presidenta. Y lo hizo, claro, de la manera más diplomática posible.

El avión presidencial acaba de despegar del aeropuerto internacional de Zúrich. La presidenta Boluarte observa, apenada, como se aleja cada vez más de la tierra de los chocolates y de los Rolex. Un gesto melancólico aparece en su rostro antes de dar el último vistazo a ese grupo de edificios y casas que se van empequeñeciendo a velocidad de crucero. Un par de minutos después, se apagan las luces que solicitan abrocharse el cinturón de seguridad.

—Señora presidenta, ¿me permite sentarme? —pregunta el canciller Elmer Schialer—. Hay unos asuntos que quisiera conversar con usted.

La presidenta alza la cabeza y, sin mayor entusiasmo, se queda mirando al canciller.

—Claro, tome asiento— dice Dina.

El canciller obedece. Luego, mueve sus piernas para sentarse con mayor comodidad. Entre ambas autoridades media una pequeña mesa de vidrio templado.

—A ver, Elmer —dice Boluarte— ¿Qué pasa?

—No pasa nada, señora presidenta.

—Bueno, pero entonces, ¿de qué quieres hablar?

El canciller muestra una sonrisa nerviosa. Toma aire.

—Mire, quería repasar con usted algunos hechos.

—¿Qué hechos?

La pierna derecha de Schialer empieza a moverse. La presidenta, en tanto, siente que una sensación de modorra, de sueño mortal está apoderándose de su cuerpo.

—Me refiero a las declaraciones que dio usted.

—¿A cuáles te refieres? He dado muchas.

—Quizá demasiadas.

Boluarte abre los ojos de pronto, como sacudiéndose de la creciente somnolencia.

—¿A qué te refieres?

—A nada en especial.

—A algo tienes que referirte, Elmer.

La presidenta, ya despabilada del todo, apoya los brazos sobre la mesa y entrelaza los dedos. Todo sin dejar de mirar fijo al canciller. Este sonríe de la nada y, en seguida, borra el gesto de su rostro. Toma aire otra vez.

—Mire, señora presidenta. Usted sabe que le agradezco de todo corazón que me haya nombrado canciller. No sé si se lo he mencionado antes, pero desde que entré a la academia diplomática mi sueño siempre ha sido llegar a donde ahora usted me ha permitido llegar.

—¿A Suiza?

—No, señora presidenta. Obviamente, me estoy refiriendo al haber llegado a ser la más alta autoridad en la Cancillería, al puesto más alto de mi carrera. Y todo gracias a usted.

—No me agradezcas tanto y dime de una vez lo que hace rato quieres decirme.

Schialer aprieta los puños. Toma aire, pero esta vez de manera profunda, como si respirara justo antes de bucear en una piscina.

—El problema, señora presidenta, son las declaraciones que dio sobre lo que está ocurriendo en el país.

Boluarte hace un gesto de desagrado. Mira por la ventanilla un instante y luego vuelve a observar al canciller.

—Perdona, pero, ¿a qué te refieres?

—Mire, yo sé que como canciller tengo que estar preocupado en otros asuntos. Pero algo dentro de mí no me dejaba tranquilo. Una vocecita me decía: Vamos, Elmer, tienes que decirle a la presidenta. Tienes que ser sincero con ella. Seguro que hasta te lo va a agradecer.

—Elmer, te voy diciendo que ya me está cansando esto. ¿Puedes ser más específico?

—Claro, señora presidenta.

En ese momento, el canciller extrae su celular del interior del saco. Presiona un par de botones y se queda viendo la pequeña pantalla.

—Mire, por ejemplo, usted dijo y cito textualmente: El Perú ha recuperado la tranquilidad política, económica y social.

—Sí, yo dije eso. ¿Por qué?

—Eso es lo que le pregunto. ¿Por qué dijo eso?

—¿Por qué dije eso? Porque es la verdad.

—Perdóneme presidenta, pero cómo puede decir eso cuando la realidad es otra. Cómo usted puede hablar de paz social cuando la criminalidad ha llegado a niveles nunca antes vistos. ¿Y el reciente atentado terrorista en Trujillo? Yo creo que a veces usted no se da cuenta de lo que dice y, menos, de las reacciones que puede provocar. ¿Qué cree que piensen los peruanos que viven diariamente en zozobra al escucharla decir que todo está bien?

—Pero yo he admitido que la criminalidad es un problema.

—Sí, pero dijo que era un tema global, como si no fuera algo importante. En verdad, parece que no se diera cuenta de la gravedad de la situación. No puede seguir dándole la espalda a la realidad.

Las facciones de Boluarte se agravan del todo, mientras su nariz se arruga, como si hubiera percibido un inopinado y desagradable olor.

—Si piensas que le estoy dando la espalda a la realidad, ¿por qué no renuncias?

Schialer acusa el golpe. Junta sus labios como una especie de puchero.

—Señora presidenta, yo he aceptado ser parte de su equipo de gobierno para ser un aporte para usted y para el país. Si le parece inadecuado algo de lo que le he dicho, lo retiro inmediatamente.

La presidenta todavía permanece unos segundos más con el rostro avinagrado. Luego, esboza una sonrisa.

—Vamos a hacer algo, Elmer. Por esta vez no voy a tomar represalias. Eso sí, te voy a pedir que, de ahora en adelante, si no te parece bien algo que yo haga o diga, no me digas nada. O se lo dices al premier o te lo guardas para ti. ¿Quieres mi consejo? Mejor te lo guardas para ti.

“No hay más realidad que la imagen ni más vida que la conciencia”, selló alguna vez un tal Azorín. ¿Qué habría dicho el escritor español —que también fue político— sobre la manera en que Boluarte se pasa la vida torciendo la realidad? ¿Qué mala imagen? ¿Qué tal conciencia?