Pequeñas f(r)icciones: Con palo no vale, san Valentín

14 de febrero. Y llegó la bendita y malhadada fecha en que los moradores de esta tierra rinden absurdo, tortuoso y —se aceptan todas las tarjetas y el yapeo a discreción— oneroso homenaje al amor. Una vez al año, con la bendición de san Valentín, la cursilería, el disfuerzo y el remilgo se vuelven necesidad, se convierten en la norma y, de pronto, hasta el ser más frío y ajeno al romanticismo se atreve —o lo atreven, bajo amenaza de despido— a engreír, apapachar y enaltecer a la pareja, entre otros motivos, para que siga siendo precisamente eso: la pareja. Es, a fin de cuentas, una suerte de renovación de votos o —si es necesario— de botox. Depende de lo que haga falta.

Y a propósito de tratamientos faciales, ¿qué hacía la remozada presidenta Dina Boluarte aquella mañana sanvalentina? Nada especial. Solo despachando con su secretaria diversos pendientes. Sin embargo, en ese instante, el sonido de la puerta estalló. Boluarte y la secretaria, sorprendidas, intercambiaron miradas.

—¿Quién es? —atinó a preguntar la secretaria.

—Es una entrega para la señora presidenta.

—¿Y cómo ha llegado aquí?

—Con el Waze.

—Ya, pero cómo ha podido entrar hasta aquí. ¿Cómo ha pasado la seguridad?

—Perdone, pero, ¿está la señora presidenta? Tengo órdenes de entregárselo en la mano.

Boluarte caminó hasta la puerta y, cuando la abrió, se encontró con una imagen que muy difícilmente olvidará. Un hombre desconocido, en terno, de cabello corto, casi rapado y con una sonrisa impostada pegada en su rostro, sosteniendo de un modo casi inverosímil, casi como un acróbata, un enorme oso de peluche, un ramo de rosas rojas, una caja de chocolate en forma de corazón y, entra la punta de dos dedos, un sobre rosado en cuya superficie llevaba escrito, en tinta dorada, la frase: “Para Dina”.

Los ojos de la presidenta crecieron de un momento a otro, mientras que sus mejillas se encendieron, tanto que por un instante pensó que una repentina fiebre la había atrapado. A su lado, su secretaria era un pajarito, inquieto, curioso, moviendo la cabeza por todos lados.

—¿Y quién manda esto? —preguntó Boluarte.

El hombre, que mantenía la carga sin hacer ningún gesto, no abrió los labios. En cambio, a duras penas, movió el sobre. La presidenta estiró la mano, lo cogió y se encorvó apenas para abrirlo. Sin embargo, de golpe, ante la decepción de la secretaria, se contuvo y lo guardó en uno de sus bolsillos.

—¿Dónde puedo dejar las cosas? —preguntó por fin el hombre del terno.

—Por aquí —intervino la secretaria— haciéndolo entrar y guiándolo hasta el rincón más libre del despacho.

Mientras, el hombre y la secretaria terminaban de colocar las cosas, la presidenta caminó de regreso hasta su silla frente al escritorio presidencial. Por más que quería, no conseguía librarse de esa extraña sensación de felicidad. Además, sus mejillas arreboladas hacían inútil cualquier intento de disimulo. Consciente de ello, la presidenta, ni bien los regalos estuvieron instalados, le pidió al hombre de terno y a la secretaria que se retiren. “No me pases llamadas hasta que te avise”, le susurró antes de perderla de vista. En seguida, sacó el sobre de su bolsillo y lo puso sobre el escritorio. Con una sonrisa inquieta que a ella misma le avergonzaba, dio un largo suspiro antes de levantar aquel cuadrado de papel rosado. Acto seguido, aun con las manos trémulas, extrajo el papel doblado que había en su interior. Lo estiró con mucho cuidado y las pupilas se le dilataron sin remedio al ver que se trataba de una carta. Sin pérdida de tiempo, la empezó a leer:

Querida Dina:

Antes que nada, te pido disculpas. Sé que por recomendación de nuestros abogados te había prometido que no te iba a volver a escribir, pero, ya ves, no me pude contener, y menos en una fecha tan especial. Y es que por más que lo haya intentado, hay algo en ti que no me deja olvidarte: el Rolex que te regalé. Pero, Dina, por favor, te pido que no me malentiendas. No solo se trata de mi interés por recuperar un reloj (acuérdate que fueron tres).

También te escribo porque extraño nuestras conversaciones. Esa forma tan delicada con la que tus labios me decían que sí, que sí ibas a firmar los decretos supremos autorizando la transferencia de millones de soles a mi gobierno regional. Qué linda te veías. Y eso también me hace recordar la primera vez que te vi en persona. Ya eras la vicepresidenta del Perú y, además, ya te habían nombrado ministra. Lo recuerdo como si fuera antes de ayer. Sentí una atracción que no puedo describir. Mis ojos se posaron en ti, como cuando la garúa se posa sobre el fajín, perdón, sobre el jardín. Pero ni aquello se compara con la emoción incontenible que sentí cuando te vi, por fin, con la banda presidencial.

Espero, querida Dina, que te hayan gustado los regalos que te envié con mi hombre de seguridad. Debo decirte que él tiene órdenes de esperar el tiempo que necesites para que me envíes los relojes y, de paso, las joyas que te di. Claro, si también quieres escribirme algo, lo leeré con todo gusto.

Un abrazo, tu waiky.

Un par de minutos después, luego de haber arrugado la carta y lanzarla a la papelera, Boluarte llamó por el anexo a su secretaria. En segundos, esta apareció de súbito en el despacho.

—Dígame, señora presidenta.

—Afuera está todavía el que me trajo todas esas cosas, ¿no? —preguntó.

—Sí, dice que está esperando no sé qué.

—Hazlo entrar y que se lleve todo lo que ha traído.

—¿Todo? —preguntó la secretaria, entre apenada y confundida.

Boluarte le lanzó una mirada fría.

—Sí, todo.

La secretaria asintió y se dirigió a la puerta. Antes de llegar, se detuvo. Dio media vuelta y, tímidamente, avanzó un par de pasos hacia Boluarte.

—Señora presidenta —dijo con voz de subsuelo

—Dime.

—¿Le puedo preguntar quién le envió los regalos?

Boluarte apretó los puños y sus ojos adquirieron una luz de tristeza.

—Un interesado —respondió Dina, apagada—. Ya sabes, un hombre interesado, como todos los demás.

Como se ve, el amor —esa cosa que cuando no muere mata, como decía Sabina— no hace distingos a la hora del flechazo fatal. En ese sentido, se trata de un sentimiento altamente democrático. Todos, desde Romeo y Julieta hasta el Cuevita y la Franco, tenemos derecho a amar, a ser amados y luego —no hay lonche gratis—, a sufrir y a buscar el lloradero más cercano. Dina Boluarte, la señora que vive en Palacio y a la que, para no perder la costumbre, le seguimos diciendo presidenta, también.