Pequeñas f(r)icciones: Boluarte en el sillón rojo

Un barullo generalizado, mezcla de sirenas, gritos, arengas e insultos, anuncia el ingreso de Dina Boluarte a Panamericana Televisión. El cordón de seguridad, formado por una decena de policías, mantiene a raya tanto a los transeúntes que se han agolpado para recriminar a la presidenta, como a los periodistas de otros medios que pugnan por arrancarle alguna declaración. A un lado de ellos, ajenos a la vigilancia policial, un grupo de hombres y mujeres lanzan vivas, mientras levantan carteles con frases a favor de Boluarte, todas hechas con la misma letra, el mismo plumón y, muy probablemente, con el mismo presupuesto.

Apenas Boluarte y su séquito —dos hombres de seguridad, una asistente y un par de ministros— llegan a recepción, el productor sale a su encuentro. Saluda a la presidenta con la mayor ceremonia posible y la guía, a través de un pasillo, hasta el salón de maquillaje. A pocos metros del lugar, mientras espolvorean las mejillas presidenciales, el presentador, vestido de esmoquin, camisa blanca, corbata michi y zapatos de charol, está dando vueltas alrededor del set. Una tensión infrecuente lo hace andar y desandar de un lado a otro, como si estuviera enjaulado. Es un viejo lobo televisivo que ha entrevistado —y se ha enfrentado— a perro, pericote y gato, pero, sobre todo, a pericote. Sin embargo, tener como invitada a una presidenta de la República no es, de ninguna manera, un día más en la oficina.

“Buenas noches, este no será un programa cualquiera porque tenemos a una invitada de excepción. Yo que he sido y sigo siendo crítico de ella, tengo que admitir su valentía de venir y sentarse en el temido sillón rojo. Sin más preámbulos, vamos a ver cuál es el valor de la verdad para… la presidenta Dina Boluarte”, anuncia el presentador en el inicio de las grabaciones.

Tras el saludo ante cámaras, el viejo lobo le pregunta a Boluarte quiénes han venido con ella. Frente a ellos, en un espacio acondicionado en el mismo set, se encuentran sentados el premier Gustavo Adrianzén y el ministro de Educación, Morgan Quero. “Ya saben”, les explica el presentador, “pueden salvar a la presidenta de alguna pregunta especialmente incómoda. Lo único que tienen que hacer es apretar ese botón que tienen a la vista. No se olviden, ese comodín solo se puede usar una sola vez”.

Mientras el presentador les recuerda a los televidentes las demás reglas del programa, Boluarte siente que su estómago se revuelve. “No te preocupes”, le había dicho el premier, “vas a ver que con esto le callamos la boca a todo el mundo. Y no solo eso, tu aprobación se va a disparar. Estamos haciendo historia”. Boluarte pensó en la delgada línea que separa el hecho de “hacer historia” y el “ser historia”. “Además, ya Santiváñez me confirmó que su gente ya hizo lo que tenía que hacer”, agregó Adrianzén.

El viejo lobo mira su tarjeta de apuntes, luego enlaza su mirada con la de la presidenta y anuncia, con una entonación particular: “Primera pregunta: ¿usted fue la cajera del prófugo Vladimir Cerrón?”. En seguida, un sonido en el fondo acentúa el suspenso, mientras Boluarte enmudece unos segundos. Luego, abre los labios y responde: “No”. Entonces, ante la expectativa generalizada, una cadenciosa y aterciopelada voz femenina resuena en todo el set: “La respuesta es… verdad”. Un murmullo recorre el set y el presentador parece entrar en pánico, mientras piensa: “¿Verdad? Esto no puede ser. ¿Qué diablos está pasando?”. Después alza la vista y la dirige, por detrás de las cámaras, hacia su productor. Este le devuelve la misma mirada de incredulidad.

Las preguntas continúan: ¿Traicionó a Pedro Castillo al aceptar la presidencia? No. ¿Ocultó a Cerrón en el carro presidencial? No. ¿Los Rolex que le dio Oscorima fueron a cambio de que usted transfiera millones a su región? No. ¿Su hermano quiso armar un partido político usando los recursos del Estado por órdenes suyas? No. ¿Tiene en sus cuentas bancarias más dinero del que puede justificar? No. Lo más inaudito, sin embargo, es que la voz femenina sigue avalando todas las respuestas. El presentador llega a preguntarse: ¿Acaso Boluarte, la presidenta del Perú, es, contra todo pronóstico y razonamiento lógico, inocente, casi una víctima?

El presentador, casi en modo piloto automático, le anuncia a Boluarte que pasó la primera etapa y ya tiene cinco mil soles ganados. “Todo lo que gane irá para caridad”, se apresuró a explicar la presidenta. De súbito, el viejo lobo pone su mano sobre la oreja, para escuchar mejor lo que le están informando por el auricular. Entonces, de golpe, su rostro se ilumina. Boluarte, que está frente a él, lo nota. En ese momento intuye problemas. Y no se equivoca.

“Antes de continuar, tengo que hacer una gravísima denuncia. Acaban de informarme que ha habido un manejo deshonesto e ilegal de parte de terceros contra nuestro equipo de producción”, asegura el presentador, mirando a la cámara, mientras el estómago de Boluarte se vuelve a mover y los rostros de sus ministros adquieren, de un momento a otro, un aspecto fúnebre.

“Por eso, me veo en la obligación de hacerle la siguiente pregunta, señora presidenta”, ahora lanza los ojos a Boluarte, “¿tiene conocimiento de que personal enviado por su ministro del Interior ha intervenido y modificado los resultados de la prueba del polígrafo?”. En el acto, casi al mismo tiempo, Adrianzén y Quero oprimen, desesperados, el botón del comodín. “Eso solo sirve para las preguntas del juego”, les dice el viejo lobo, con una sonrisa de lado, “así que no se gasten”. Luego, volviendo a mirar a Boluarte, le propina: “Señora presidenta, ¿no tiene nada qué decir? ¿Se va a quedar callada? Responda, ¿usted sabía o no?”. Boluarte abre la boca, pero titubea, no puede emitir algún sonido comprensible. Más bien, siente que una corriente eléctrica le atraviesa el cuerpo.

En cuestión de segundos, se forma un pandemonio. Los ministros se ponen de pie, y con gestos simiescos vociferan frases como “prensa vendida” y advierten que van a denunciar por difamación al presentador, al productor y al canal. Luego, como si fuera una evacuación, se llevan a la presidenta que sigue muda, sin poder articular ninguna palabra. Recién en la calle, a punto de subir al vehículo oficial, en medio del griterío de sus detractores y de quienes fueron llevados para vitorearla, Boluarte reacciona. “¡Golpistas!”, grita a la fachada del canal, “a mí no me van a asustar. Ya verán lo que se les viene. ¿Qué creen? ¿Que estoy pintada en la pared? ¿Que solo soy un títere del Congreso?”.

La respuesta es…