-”País de desconcertadas gentes”, como bien nos definió Piérola... Estoy tan estupefacto como todos por este rechazo congresal a Cateriano, pero ya se los había advertido aquí mismo varias veces: “Van a extrañar a Olaechea…”. ¡Las carcajadas de Meche Araoz deben estar oyéndose hasta la Costa Verde! Maxi Aguiar, Vizcarra, Salvador, Cateriano, esos serviles militares “mandiles rosados” y todos los coleguitas golpistas recibieron su vuelto por parir ilegalmente a este monstruo de Congreso. También a Mechita le debe divertir mucho la furia mediática de las iracundas viudas de “Pedro El Breve” (RMP, AAR, Mávila, M.A. Campos y varios coleguitas más). Pero –mofas aparte– lo sucedido es un despropósito en medio de una pandemia feroz y de un colosal desplome productivo. ¡Felizmente el BCR tiene reservas para aguantar al dólar!

Todo apunta a que se han tumbado al nada simpático Cateriano por la coalición anti-Sunedu y porque sus vargallosianas soberbias y derechismos limeños no sintonizaban con este atomizado Congreso izquierdistón y provinciano (aunque por allí no ha faltado la pelotudez de que “le faltó género” en el discurso). Todo esto es consecuencia también de ese irracional sistema presidencialista semiparlamentario que tenemos, ese anfibio absurdo que mantenemos. Y también que existan tantos electores descerebrados que votan por cosas indescriptibles como ese Frepap.

¿Qué hará Vizcarra? Lo lógico sería buscarse a un zorro viejo y paciente, que sepa conciliar, como Ántero. ¡Pero lo sensato no funciona en el Perú del Frepap! Otra salida sería Mazzetti (a pesar de que no tiene manejo político), pues no deberían ser tan estultos de tirarse abajo a una doctora en plena pandemia. Pero ya conocemos a Vizcarra... Seguramente propondrá a un mediocre igual a él, tipo Zeballos o Villanueva.

- PD.: Ya solo faltan 357 días para que se largue Vizcarra…