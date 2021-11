Vladimir Cerrón, desde la portería, ha deletreado en un tuit sus objeciones al gabinete. No le gustan: PCM, MEF, RREE, MINJUS y MININTER. Agrega que no deberían cederse al “caviarismo”: MINDEF y MINEM. Tuit que emite justo cuando hay tensión entre la premier y el presidente Castillo y además tiene que declarar ante el Poder Judicial, que ya autorizó a la fiscalía a extraer información de su computadora incautada en el local partidario. La tensión generada por el ministro Ayala es obvia y ha trascendido que puede producir su renuncia. Con el de Energía y Minas, el ping-pong es explícito: oficio de la premier que, con agrado y saludos cordiales, se centra en su inasistencia a tres reuniones de la comisión sobre masificación del gas, a lo que el ministro González Toro ha respondido responsabilizando a la PCM de la última cancelación con un nivel de detalle sobre llamadas que ya da roche ajeno. La agenda del presidente acaba de ser motivo de un artículo en el semanario de César Hildebrandt, y entre las personas que visitan con regularidad al presidente Castillo hay varios con vínculos a Perú Libre. Queda bien claro qué está buscando Cerrón.

Varias publicaciones han señalado las tensiones entre la premier y el presidente Castillo. Veremos cómo se resuelven. Si el presidente provoca una segunda crisis ministerial, ahondará la crisis de gobernabilidad y su propio futuro. Discrepancias con la premier puede haber muchas, pero honesta, seria y chambera es. Que me corrijan los expertos, porque mis deducciones sobre psicología son de algunas lecturas y la vida misma. Creo que no existe presidente con ego chico. Puede ser colosal como lo tuvo Alan o licencioso como Toledo, pero chiquito no hay. Nadie candidatea para enfrentar tanto problema si no tiene un mega yo adentro, que cree que puede solucionarlo todo, engatusar a todos o que está predestinado a ser parte de la historia. Existen, sin embargo, los egos grandes y frágiles, los más riesgosos, porque quien les diga lo que los infla los puede manipular como quiera. Y manipuladores y pendejos, perdónenme el francés al menos en el texto del artículo, en el Perú sobran. Por algo no logramos ser república en 200 años.

No es alentador que Evo Morales, que sí se jura por encima de todo, afirmación verificable en sus propias acciones, esté tan interesado en el Runasur y su lanzamiento desde el Cusco en diciembre próximo, y que agrupaciones peruanas de izquierda lo hayan buscado para mediar en el conflicto con Cerrón.

En medio de estos conflictos de poder y egos, el país arriesga retroceder en campos tan cruciales como las reformas del transporte, magisterial, universitaria, de servicio civil, institucionalidad de FF.AA., y combate al narcotráfico si se incrementa el cultivo de hoja de coca. Necesitamos a gritos lograr consensos que permitan generar inversión, crecimiento económico y empleo, prestar servicios públicos de calidad a nuestros compatriotas más necesitados, y tener una estrategia para enfrentar los retos y oportunidades que la tecnología impone. No hay quién ni cómo lo haga con estas crisis de gobernabilidad, con nombramientos y despidos basados en el uso más arbitrario del poder.

Al menos esta semana nos ha dejado evidencia de que también hay funcionarios y ciudadanos que se compran pleitos para conseguir que el Estado peruano funcione como debe. Vamos a necesitar un montón de eso.

