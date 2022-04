-No debe haber mayor experto en el arte del anticlímax que este desastre ambulante que es Castillo. No solo a nivel macro (por la gran decepción que representa para todos los inimputables que votaron por él y que creyeron en sus disparatadas promesas), sino en cada episodio político crucial que padecemos por su culpa. Ayer fue al Congreso en medio de las mayores expectativas por lo que iba a decirnos en esta coyuntura tan delicada y al final de todo no pasó del anuncio de que se derogaba el toque de queda, una medida que fue nonata desde el principio, por absurda e inexistente y que entre sus consecuencias figuran haber generado la pérdida de millones de soles de producción limeña (y miles de incomodidades a sus habitantes) y de haber deteriorado un poco más el respeto a la ley, pues ya en el Perú hasta los otrora draconianos toques de queda se desacatan.

-Me imagino que el “Gallo” Carlos Zamora (el actual embajador cubano en Perú, que es un conocido agente de Inteligencia) y su esposa Maura (también otra destacada agente del G-2 isleño) deben haber estado trabajando 24/7 durante todos estos días desde la sanisidrina calle Choquehuanca 135. Ambos deben de sentirse muy frustrados con sus pésimos alumnos Cerrón y Castillo, pero no por eso van a dejar de desestabilizar al Perú hasta lograr que caiga en la órbita de La Habana y así sangrarlo parasitariamente, como ya lo hicieron con la URSS y Venezuela. Total, los cubanos saben perfectamente que a la USA de Biden no le interesa Latinoamérica ni un pepino y que la oposición anticastillista peruana es 1) Muy torpe. 2) Muy focalizada en Lima. 3). Muy burguesa para el resto. 4) Muy poco atractiva por ser las marchas a menudo encabezadas por “viejas glorias” ya incineradas políticamente. 5). Muy antipáticas por la presencia del fujimorismo y 6) Muy “comprables” con prebendas, granjerías y sinecuras (como parte de Acción Popular, Somos Perú y Podemos).