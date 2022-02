En una semana hemos pasado de ver la vacancia como una clara salida a la crisis política que ciertamente vivimos, a dejar de hablar de ella para analizar el voto de confianza al gabinete. Siempre estamos pendiendo de un hilo. Un día se cae el gobierno, al otro urge cambiar “solamente” a un ministro. Así es el mundo de extremos donde habitamos, pero hay un tema de fondo que no se puede negar. Esta vez las voces en contra de Pedro Castillo se han multiplicado y hasta sus aliados más permisivos han ensayado límites. Su salida, de cualquier forma, solo podría ser constitucional.

Según los especialistas hay tres opciones a la vista. La primera, la renuncia, algo que se descarta por el momento. Tal vez luego, si lo pide ‘el pueblo’. En segundo lugar, la vacancia, una realidad que se ha vivido en tres oportunidades en la historia del país, pero que en los últimos años anda rondado con insistencia. La tercera, una acusación constitucional, figura que ha presentado el Congreso, sin mayor fuerza, en los últimos días, por el supuesto delito de traición a la patria en el que habría incurrido Pedro Castillo al ofrecerle a Bolivia la posibilidad de una salida al mar.

Los especialistas abundan sobre las modificaciones que debe tener la Constitución, por ejemplo, en el artículo 117, el que habla de incapacidad moral: “debería sincerarse” aunque se ha aplicado 5 veces como está –Fujimori (1), PPK (2), Vizcarra (2)– y eso explicaría la composición de nuevo gabinete, con la fórmula 44. Algo similar sucede con el artículo 115, pues no se sabe, por ahora, cómo serían las elecciones en caso de quedar libre la presidencia, pues el artículo de la Carta Magna no da una solución nítida, si serían comicios solo para reemplazar al presidente o también al Congreso. Es decir, si se van todos o no. En todo caso, siempre quedará la decisión popular, la organización ciudadana para exigir un mínimo de decencia en nuestros gobernantes. Ninguna de las opciones se presenta muy cercana hoy por hoy, pero quién sabe mañana.

