A continuación, frases que nos dejan algunos miembros de nuestra clase política sobre la moción de vacancia presentada contra el presidente Castillo:

- Pedro Castillo: “Hoy esos mismos grupos que quieren negar la participación de un gobierno cuyos resultados electorales nos han traído acá y que en estos años se han dedicado solamente a socavar la institucionalidad, pretenden desestabilizar el país”.

- Dina Boluarte: “Los que no pudieron ganar en las urnas aquel 11 de abril y luego el 6 de junio, están usando el ‘tema constitucional y procedimental’ del Congreso para dar un golpe de Estado. Es un golpe de Estado a un gobierno democrático elegido por el pueblo peruano”.

- Silvana Robles (congresista cerronista de Perú Libre): “Me permito hablar en nombre de la bancada: nosotros no avalamos ningún tipo de vacancia contra el presidente Castillo. La ingobernabilidad la está creando la derecha. Dentro del ejercicio de la función fiscalizadora, estaremos atentos, pero en este momento no hemos siquiera tratado la vacancia presidencial. No está en la agenda de Perú Libre”.

- Avelino Guillén: “Es claro, quieren vacar al presidente Castillo y, acto seguido, acometer contra la señora Boluarte”.

- Rafael López Aliaga: “Nuestro destino final es el Congreso. El Congreso de la República no puede lavarse las manos, no puede volverse cómplice”.

- Keiko Fujimori: “En Fuerza Popular creemos que este gobierno viene demostrando una permanente incapacidad para conducir el país. Por ese motivo, la bancada de Fuerza Popular ha decidido firmar la moción de vacancia presidencial”.

- César Acuña: “Una mala gestión, no tener experiencia en gestión pública, no saber gobernar, no es incapacidad moral. No gobernar bien no es incapacidad moral”.

