[Opinión] Aldo Mariátegui: ¡Pierde quien parpadea!

Estamos viviendo aquello que los anglos llaman un “turning point”, un momento decisivo. En estos días se define si Castillo logra cerrar el Congreso y convocar a una Asamblea Constituyente (no falta el ingenuo que cree que llamaría a un nuevo Congreso) o si el Legislativo le gana la mano y le desplaza del poder por inepto y corrupto. Ya Castillo dio el primer paso al inventar esta supuesta denegación fáctica, que solo apoya esa cosita llamada Omar Cairo. Como bien apunta Milagros Campos, es obvio que haber pretendido presentar dos cuestiones de confianza casi seguidas y por dos temas disímiles (cuestión y confianza y referéndum) solo demuestra la mala fe de Castillo y Torres en su búsqueda de provocar una colisión. Todo esto se complementa con el nombramiento de Betssy Chávez como premier.

Todo indica que pronto presentarán otra cuestión de confianza, que muy posiblemente versará sobre el presupuesto de la República, asunto por el cual el ministro Burneo sostiene actualmente un pulseo con el Congreso. Por eso el Congreso lo que tiene que hacer es presentar cuanto antes la moción de vacancia, que es el camino más expedito para salir de la amenaza de Castillo. Cierto es que se han quedado dormidos con la inhabilitación de la vicepresidenta Dina Boluarte, pero ya no creo que quede mucho tiempo para inhabilitar primero a esta y luego proceder con Castillo. Esta carrera ya es contra el reloj. Lo que me pregunto es cuál será la postura de las FF.AA. ¿Se acostarán con el golpista Castillo, tal como lo hicieron con el golpista Vizcarra y la famosa fotito, o no permitirán otro nuevo zarpazo al Congreso?

PD: El acta de gabinete deja bien claro que el autor intelectual de este ataque al Congreso es el canciller César Landa, quien allí justifica la barbaridad de esta supuesta “denegación fáctica”, tal como lo hizo antes con la de Vizcarra. Este tipo no puede quedar impune, como quedó Cornejo Chávez, el abogado de las atrocidades de Velasco. Esto tiene que pagarlo.