[Opinión] Aldo Mariátegui: Una acusación demasiado tropical…

La acusación a Castillo por traición a la patria ya venía feble y la paupérrima actuación de un procurador –que no debería haber pasado en su vida de leguleyo de Azángaro– defendiendo al Congreso ante el TC contra el hábeas corpus del Ejecutivo han terminado por sepultar definitivamente a tan extravagante esfuerzo. Que Castillo haya balbuceado alguna estupidez, que ni se entendió en la extraña lengua que usa para tratar de hacer entender los barbarismos y solecismos que farfulla, sobre darle mar a Bolivia, no significa que sea un traidor. Incluso el término “traición a la patria” suena en el exterior a desmesuradamente bananero y propio de una republiqueta tercermundista de opereta. Tampoco estoy muy seguro de que hubieran tenido los votos para tumbárselo con esta acusación.

Le han hecho un favor, porque se ha anotado un triunfo unánime en un TC que no es de izquierdas, y eso le va a servir para llenarse la boca haciéndose la víctima. Encima, este fallo ha coincidido con la visita de la OEA, así que su mayordomo “James” Forsyth seguramente va a hacer uso intensivo de esta sentencia para defender a su patrón Castillo ante ese foro.

PD: Perú debió jugar ayer ante Francia en lugar de Australia. Una vergüenza que nos haya eliminado un equipo tan elemental, proveniente de un país al que no le interesa un pepino el fútbol. Desde que un flojísimo equipo colombiano nos sacó del Mundial de Chile-62 que no éramos eliminados por otro equipo tan flojo. Uruguay en 1965 y Chile en 1973, 1985 y 1998 eran muy superiores a esta Australia (como probablemente la Colombia de 1961). En realidad, Australia no nos eliminó; nos eliminamos solitos por malos y pusilánimes. Bueno, qué se puede esperar de un equipo donde Cueva es el mayor crack. Salvo Gallese, Gareca y algunos más, el resto del team era absolutamente olvidable (muchísimo mejores fueron los equipos peruanos eliminados en 1973, 1985 y 1998. Y posiblemente también los abatidos en 1961 y 1965).