[Opinión] Aldo Mariátegui: Los pobres migran más a USA por nuestra izquierda

-El New York Post es un tabloide neoyorquino de mucha circulación. Ayer publicó una nota en la que reseña que se ha detectado que la entrada ilegal de peruanos a USA por vía terrestre se ha duplicado. El medio lo atribuye al pésimo gobierno izquierdista de Castillo y, en menor medida, a la delincuencia rampante que asola al Perú. O sea, el resultado de la izquierda peruana en el poder (porque también mendocistas, aranistas y otros zurdos han estado metidos en este “gobierno” aunque ahora pretendan negarlo) ha sido exportar más peruanos a la mayor potencia capitalista. Aquí también en España se nota una creciente migración ilegal peruana (y este es un país donde no abunda para nada el trabajo, como sí en USA). “No más pobres en un país rico” termino siendo “más pobres migrando al país rico”. Y no solo migran los pobres. En las clases más pudientes se está dando el fenómeno de jóvenes que están yéndose a estudiar afuera con el propósito de quedarse al acabar (además de que la universidad peruana en general ahora es cara y mala) o de profesionales muy cualificados que están migrando.

PD.: La exministra sagastiana Nuria Esparch me tildó ayer de “extremista” en su Twitter. Es que los caviares ahora pretenden disfrazarse con el mote de “centristas” y caricaturizarnos al resto. No, estos caviares son de izquierda (o centroizquierda, si queremos ser piadosos. También algunos huachafos de estos se apodan “social-liberales”, lo que es un oxímoron, una contradicción imposible). Y, Nuria, prefiero ser “extremista” en lugar de ser, como usted, una caviar tibia y presupuestívora (o sea, una eterna empleada pública) en casi toda mi vida profesional. O, peor aún, migrar temporalmente al sector privado para terminar trabajando de gerente de Relaciones Institucionales de Graña y Montero (2014-18), un cargo que en buen romance consistía en ayudar a lavarle la cara a esta empresa corrupta.