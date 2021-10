Me asombra que a muchos les haya sorprendido que Pedro Castillo haya hablado de una estatización de Camisea. Al margen de que es un imprudente ignorante sideral… ¿Qué esperaban de un dirigente comunista del ala más radical del ya de por sí radical magisterio público peruano? ¿De un señor que no le hace ascos al Movadef y que se alió electoralmente con un marxista ortodoxo como Cerrón? ¿Todavía siguen pensando que se va a “moderar” y que vamos a tener finalmente un gobierno caviarón, a lo Humala? Toda esta supuesta “moderación” solo se ha dado porque estos rojos han visto que no es el momento para sacar la garra y porque el atrabiliario Bellido se pasó de franco y abusivo. ¡Oigan, estos son comunistas! ¡Oigan, Mirtha Vásquez proviene del Frente Amplio y le ayudó a Arana a cargarse Conga y Tía María! ¡Oigan, Pedro Francke fue el principal asesor de Javier DC y Verónika Mendoza! Despierten de su “wishful thinking”. Esta gente ha llegado al poder para quedarse definitivamente en él y para imponernos su credo. No solo en algún momento estatizarán Camisea, sino todo lo que puedan. Si mi amiga Patty del Río, la caviarada y muchos otros inocentes creen que se “moderarán”, allá ellos. Después no digan que no se les advirtió. Más bien, prepárense para ser los venezolanos del futuro.

-¿Darle facultades legislativas extraordinarias a un gobierno repleto de comunistas para que establezca el nuevo marco tributario? Sería un suicidio si este Congreso es tan idiota de otorgarlas.

PD: Nuestra prensa está extraviada. ¡Darle espacio a un excéntrico por presentar una acusación disparatada contra el Congreso! ¿Qué les pasa? Es como antes cuando todo el día recogían los exabruptos del extravagante padre de Humala. Di entonces la orden en Correo que ya no se recoja una línea más de un señor lunático que no representaba a nadie. ¡Cualquiera no puede ser noticia!

