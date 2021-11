Los primeros 100 días del gobierno de Pedro Castillo han sido un desastre para el país. Discursos vacíos, contradictorios, tremendamente populistas y con grados preocupantes de falta de conocimiento sobre gestión pública. Lo único que ha repetido, con un sonido vacío, es la palabra pueblo.

También somos testigos diarios de nombramientos perversos que representan retrocesos en reformas e institucionalidad, pero que por la contundencia de las revelaciones periodísticas han durado poco o van camino a ello. El último escándalo que evidencia presiones del propio presidente, del secretario y del ministro de Defensa intentando saltar impúdicamente la meritocracia dentro de las Fuerzas Armadas, nos grafica el poco apego a las formas y al fondo del marco jurídico, constitucional y democrático que nos sostiene. Pero ahí estamos, dando la pelea desde un marco de legalidad.

A Castillo hay que seguir criticando, exigiendo que enmiende, que gobierne, que aprenda a manejar el arte de lo posible en beneficio de todos los ciudadanos, no de sus patas o paisanos. Sin embargo, predisponer, buscar, proponer vacancias no es propio de quienes están convencidos de lo que una democracia es. El autogolpe de Fujimori fue aprobado por una inmensa mayoría “en nombre de lo que parecía mejor para el país”, una representación aplastante del Congreso obligó a renunciar a PPK, Vizcarra disolvió el parlamento amparándose en una “interpretación” por deseo del pueblo y finalmente terminó vacado. Nada que busque atajos, caminos cortos para que se cumplan “deseos” coyunturales o de grupos interesados, porque creen que interpretar al ciudadano nos llevará a consolidarnos o a enderezar nuestros destinos. El camino de la observación, de la revelación, de la exigencia, de la denuncia, puede ser tortuoso, difícil, pero siempre buscando un aprendizaje a fin de lograr un mejor país para nuestros hijos. No podemos abrazar la democracia si en el fondo no tenemos una verdadera convicción democrática. No podemos aspirar a una democracia si queremos romperla todo el tiempo. Y sí, Presidente Castillo, cuide a su primera ministra que al menos parece tener conciencia democrática y deshágase de los lastres que solo ofrecen retrocesos y contrarreformas.

