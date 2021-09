El Perú es realmente insólito... Tenemos a un presidente Castillo que solo sabe andar con el sombrerito puesto todo el día y que es estremecedoramente limitado, tanto que Ollanta es Einstein al lado. Castillo está tan perdido que se olvida de que ya es presidente (gracias a los cojudignos y al “electarado”) y se pone a retar a sus opositores a que debatan con él en el Vraem. ¡Plop!

No estamos en campaña para eso, además de que eso no es más que una bravata porque este tipo tan inseguro sabe que no está en capacidad intelectual ni dialéctica de debatir ni con el Pato Donald. Sabe que solo puede lanzar arengas demagógicas en plazas rellenas de iletrados, pero que no puede ni siquiera contestar preguntas a los medios.

Otro hecho insólito: he visto muchas situaciones delirantes en nuestro kafkiano “país”, pero nunca nada en mi vida algo como esta “permanencia/renuncia” por tantos días del ministro Iber Maraví, al cual no le dejan de sacar evidencias de su pasado senderista (¡hasta La República!). ¿Se larga o le largan? ¿Y qué diría Belaunde de una bancada acciopopulista que le da la confianza a un gabinete en donde figura un Maraví que atacó un local de AP? ¿Tanto se ha “lescanizado” AP?

Otro hecho insólito: escucho a la congresista oficialista Elizabeth Medina y lamento la decadencia intelectual que el Perú está sufriendo. ¿Cómo alguien tan limitado puede estar en la posición de discutir y promulgar leyes? ¿Cómo alguien como ella puede atacar la memoria de Enrique Chirinos Soto si no es ni la uña de ese tribuno? Dicho sea de paso, me es extraño que la usualmente locuaz congresista Sigrid Bazán no haya dicho ni pío sobre esta otra salvajada más de Bellido. Raro que la locutora se haya quedado tan silente en las redes.

PD.: Preocupante esa purga en la Policía. Así empiezan las dictaduras comunistas, con la Policía. Luego siguen las Fuerzas Armadas. No digan que no se les advirtió...

