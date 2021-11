-Para mí, no es casual que La República y el IEP revelen ahora que Castillo solo tiene un 25% de aprobación (¡Solo 16% en Lima y con poco más de 100 días al mando! Para que estos rojos les den ese número es que la cosa debe estar aún peor). Me está claro que los caviares ya le bajaron el dedo y que buscarán en Dina Boluarte a su Vizcarra II, porque saben que esto no da para mucho más. Ya los caviares se convencieron de que Castillo les es inútil para controlar ellos el poder, más aún cuando el relevo de su adalid Mirtha Vásquez es cuestión de muy poco tiempo. Es muy posible que los caviares no se suban a este intento de vacancia, pero definitivamente ya están calentando para el próximo. Estos mismos LR e IEP le dan ahora un robusto 43% de apoyo a la vacancia (¡Con 54% en Lima!), así que deben estar calculando que esos dígitos por la vacancia andarán por más del 60% para enero, con una aprobación menor al 20%. Lo más profético es que el 62% de los consultados ya considera que Castillo no durará los 5 años de su mandato. En resumen: Castillo ya fue y los caviares ya estarán viendo cómo acomodarse con Dina.

- Ahora sí varios hipócritas (tipo Mohme y Rosa María Palacios) protestan contra esos condenables escratches a Lescano y otros, pero bien calladitos que estuvieron con los golpes a Alva Castro, el puñetazo al congresista Burga y el acoso masivo al domicilio de Beto Ortiz. De verdad, son asquerosos.

- ¿Dónde está ahora esa “Generación del Bicentenario? ¿Dónde está esa supuesta cohorte de jóvenes cívicamente virtuosos ante tanta precoz corrupción e ineficiencia de Castillo? ¿Estos “pulpines” no se percatan de que serán los próximos venezolanos si las cosas siguen así? Toda esta silente inamovilidad confirma que no fueron más que unos jóvenes ideologizados, unos frustrados aburridos en busca de emociones y unas “lornas” hinchas de Vizcarra.