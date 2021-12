El que la vacancia haya adquirido cualidad de verosímil es atribuible, sin duda, a la impericia endémica del presidente, pero también al peso implacable de la historia. Con respecto a lo primero, sería ocioso agregar algo sobre lo que ya existe cierto consenso.

Sobre lo segundo, ha sido una constante en nuestra historia republicana que los presidentes precarios (sin mayoría en el Congreso, sin una bancada sólida que los respalde, sin capacidad de forjar alianzas que les asegure gobernabilidad y sin respaldo popular) han visto sus mandatos recortados. Ese ha sido el caso de Billinghurst, Bustamante y Rivero, Belaunde, Kuczynski y Vizcarra.

Veamos los casos recientes. Kuczynski se vio forzado a renunciar tras la encarnizada campaña iniciada por una oposición que desde el inicio de su mandato tenía la consigna de vacarlo. Como no tenía respaldo popular (11 días antes de su renuncia, Ipsos registraba 19% de aprobación presidencial) a nadie se le movió un pelo. El caso de Vizcarra fue distinto porque a pesar de ser un presidente sin bancada y con una férrea oposición, tenía muñeca política y supo instrumentalizar la retórica de rescate institucional y de enfrentamiento con el Congreso para granjearse la simpatía popular y para posponer su inexorable vacancia.

Cuando finalmente sucedió, las calles se enardecieron (aunque la crispación, en realidad, fue por el hartazgo generalizado con la clase política, y por el rechazo al oportunismo de Merino antes que por defender a un presidente involucrado en actos de corrupción).

Castillo tiene una oposición tenaz y no tiene una bancada sólida que lo defienda (un sector de Perú Libre aún no define su posición sobre la vacancia), tampoco ha sido capaz de forjar alianzas. Mientras tanto, su desaprobación aumenta vertiginosamente. El escenario que despunta en el horizonte no es nada auspicioso para el presidente, salvo que llegue a acuerdos con bancadas que le aseguren un mínimo de 44 votos para bloquear la vacancia. ¿Será plausible esta opción dada la impericia, aparentemente irrevocable, del primer mandatario?

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Pedro Castillo sostiene reuniones secretas, sin registro, en local de Breña, según revela Cuarto Poder. Además, Terremoto en Amazonas deja miles de damnificados. Encuesta Ipsos: 87% de personas cree que dinero de Bruno Pacheco encontrado en el baño de Palacio es producto de la corrupción. También Israel cierra fronteras por temor a nueva variante del COVID-19, Ómicron.